Le restylage de la Volkswagen Golf est l'une des innovations les plus attendues de l'année à venir. Selon toute vraisemblance, il s'agira de la dernière version à moteur thermique de la compacte Allemande, destinée à devenir 100 % électrique au plus tôt en 2026. Nous avons vu de nombreuses photos-espionnes au cours des derniers mois, aujourd'hui c'est le tour de la première photo officielle.

Rien de particulièrement éclairant ou capable de révéler le style général de la Volkswagen Golf 2024, juste quelques images contenues dans la vidéo postée par Thomas Schäfer (CEO de l'entreprise) sur son profil Linkedin. Un film de deux minutes qui contient quelques anticipations pour l'année prochaine.

Les premiers indices

Le principal acteur est l'avant de la Volkswagen Golf 2024, caractérisé par une nouvelle signature lumineuse avec une bande de LED sur toute la longueur du nez, interrompue au milieu, où se trouve le logo Volkswagen (illuminé). Sur les côtés se trouvent les feux, avec des segments brisés englobant les phares pour les feux de croisement et les feux de route. L'air renfrogné de la génération actuelle demeure. Il n'y a pas d'autres éléments notables, mais nous ne nous attendons pas à des changements particuliers, puisqu'il s'agit d'un restylage et non d'une nouvelle génération à 100 %.

Si l'on se réfère aux photos publiées il y a quelque temps, on s'attend également à des changements au niveau des feux arrière et de l'intérieur, où l'on trouvera un nouvel écran central d'infodivertissement similaire à celui de la nouvelle Passat. Un écran " appuyé " sur le tableau de bord et animé par la nouvelle version du logiciel (Mib4), introduite par le nouveau Tiguan.

Volkswagen Golf 2024, photos-espionnes de l'intérieur

Les moteurs

En ce qui concerne les moteurs de la Volkswagen Golf 2024, tout ce que nous savons avec certitude, c'est qu'il n'y aura pas de version électrique. Comme nous l'avons dit, pour voir une nouvelle Golf à batterie, il faudra attendre encore quelques années (2026, selon l'annonce d'un designer de Volkswagen il y a quelques jours). La gamme comprendra très certainement des groupes motopropulseurs rechargeables remaniés, avec plus de puissance et d'autonomie en mode électrique, ainsi que des systèmes hybrides légers et des systèmes à essence classiques. Le 2.0 diesel pourrait également survivre.

Volkswagen Golf 2024

Viendront ensuite les versions GTI et R, plus puissantes, pour lesquelles il pourrait y avoir des augmentations de puissance.