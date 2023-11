La Volkswagen Golf restylée conservera ses versions les plus puissantes. Outre la GTI, il y a aussi la R, qui a été épinglée pour la première fois par nos photographes lors de quelques tours d'essai au Nürburgring. La Golf la plus rapide de toutes devrait arriver en 2024 en même temps que les autres variantes ou, tout au plus, quelques mois plus tard.

D'une certaine manière, il s'agira d'une R véritablement historique, puisqu'elle sera la dernière équipée d'un moteur à combustion interne avant le passage à l'électrique pour la neuvième génération.

Changements minimes

Sur les photos d'espionnage, la Golf R est très peu camouflée. Il est également vrai que les changements par rapport au modèle actuel sont très limités, à commencer par les phares avant à LED, qui semblent avoir une forme légèrement plus fine. Près du phare droit, on peut apercevoir le logo R, tandis que sur la partie inférieure du pare-chocs, on peut voir une calandre redessinée et encore plus agressive.

À l'arrière, Volkswagen a astucieusement placé du ruban adhésif pour camoufler le nouveau style de phares, même si nous ne nous attendons pas à une véritable révolution. Pour le reste, les caractéristiques typiques de la Golf R sont confirmées, comme les jantes au design spécifique, le système de freinage avec étriers bleus, l'aileron noir brillant et les quatre sorties d'échappement.

Le 2.0 TSI reste inchangé

La Golf R Variant fait également partie de la collection de photos espions qui nous sont parvenues de l'enfer vert. Les deux modèles devraient confirmer le moteur 4 cylindres 2.0 TSI de 333 ch associé à une transmission automatique à double embrayage à 7 rapports.

Ainsi, la Golf R devrait maintenir un 0 à 100 km/h en 4,6 secondes et une vitesse de pointe de 270 km/h, en plus de diverses fonctions de conduite amusantes telles que les modes Drift et Nurburgring.

Le prix ? Il est possible que Volkswagen augmente légèrement le prix actuel, qui commence à environ 50 260 euros.