Volkswagen ne travaille pas seulement sur la nouvelle Golf, mais aussi sur ses versions sportives. De nouvelles photos espion du restylage montrent clairement une GTI presque entièrement dépourvue de camouflage, ce qui montre à quel point la présentation est proche.

Nous ne savons pas si Volkswagen dévoilera sa GTI en même temps que les autres variantes de la Golf (vraisemblablement d'ici la fin de l'année ou au début de 2024), mais il est clair que le travail est pratiquement terminé.

Dévoilée... mais pas entièrement

En apparence, la Golf GTI peut sembler dépourvue de tout camouflage. En réalité, le ruban noir et blanc sur une partie du pare-chocs modifie légèrement la forme de la face avant.

Volkswagen Golf GTI restylée, photos espion

On a toutefois l'impression que la calandre est un peu plus grande, tandis que les feux paraissent plus petits et plus fins. À cet égard, il est difficile de ne pas remarquer le nouveau graphisme circulaire des phares, qui devrait être conservé sur le modèle standard.

Curieusement, il y a aussi un habillage très "smart" à l'arrière. En effet, à la place des phares définitifs, il semble y avoir des autocollants rouges simulant la forme des phares eux-mêmes. Pour le reste, on retrouve la double sortie d'échappement classique qui caractérise depuis longtemps les GTI.

Automatique uniquement et avec (au moins) 245 ch

Le restylage ne devrait pas entraîner de changements radicaux au niveau des moteurs. La Golf GTI devrait toujours être propulsée par le 2.0 TSI de 245 ch, même si, avec le temps, des variantes plus puissantes pourraient être ajoutées, peut-être avec 290 ou 300 ch, comme c'est déjà le cas pour le modèle actuel.

Plus tard, la Golf 8 R sera également renouvelée et devrait toujours offrir 333 ch. Cette dernière, tout comme la GTI, ne pourra toutefois être vendue qu'avec la boîte de vitesses automatique à double embrayage DSG à sept rapports. Ce n'est pas aussi nouveau pour la R que pour la GTI, cette dernière étant actuellement disponible avec une boîte manuelle à 6 vitesses.