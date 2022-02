Avis 7.4 / 10

Chez Volkswagen, vous pouvez aussi bien vous offrir une up! de 65 ch qu'une Golf R de 320 ch. Entre la voiture du peuple et la voiture de pilote, nous avons fait notre choix et jeté notre dévolu sur la plus excitante des deux. La R est commercialisée depuis 2021, il nous tardait de la découvrir et de faire d'ample connaissance au fil des kilomètres. Nous l'avons essayée durant une semaine, et nous sommes désormais en mesure de vous révéler sa véritable personnalité. Nous a-t-elle charmés ? Essai !

Si vous avez à peu près mon âge (29 ans), l'une des voitures préférées de votre grand frère (ou un autre membre de la famille plus âgé que vous) était sans doute la Golf VR6. C'était dans les années 90, et à cette époque, la plus sportive des Golf faisait fantasmer. Elle a donné naissance à toute une génération allant de la Golf 4 R32 à la Golf 8 R.

La plus démoniaque des Golf a bien évolué, mais la recette est toujours la même. Vous prenez une Golf, vous la rabaissez de quelques millimètres, vous l'équipez d'un kit carrosserie style mauvais garçon, et vous lui installez un moteur plein d'énergie. Certes, le six cylindres de la Golf VR6 est plus noble, mais avec 320 ch et 420 Nm, le quatre cylindres de la Golf 8 R enterre son aïeul. Si vous vous posez la question, oui, il s'agit du même moteur que l'on retrouve sous le capot de la Golf 7 R (et avec donc quelques chevaux supplémentaires).

Une double personnalité

Avant de rejoindre l'autoroute, nous devions quitter Paris et son trafic infernal. Lors des toutes premières minutes de prise en main, nous étions déboussolés. Nous étions censés essayer une sportive, pas une voiture lambda ! En effet, la Golf 8 R se conduit comme une voiture ordinaire. Elle n'est pas brusque et ne vous massacre pas le dos.

Elle est silencieuse et très en alerte au moindre danger grâce à ses avertisseurs sonores et visuels. Et cela se confirme sur autoroute ! Aussi loin que je me souvienne, c'est la sportive la plus confortable que j'ai eu l'occasion d'essayer. Elle est aussi tellement facile à conduire qu'on pourrait presque la mettre entre les mains d'un jeune permis et de dormir sur nos deux oreilles.

Tout ce que nous avons décrit précédemment n'est valable qu'en mode Confort, car en passant en mode Sport, la voiture entame un processus de métamorphose et exprime tout son potentiel en mode Race. Cette voiture, c'est un peu un ange et un démon à la fois. Elle se montre aussi bien douce que brutale, la différence entre le mode de conduite le plus sage et le plus bestial est flagrante. La direction se durcit, la suspension se raffermit, le moteur rétrograde et monte en régime et la ligne d'échappement Akrapovic se met à hurler. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire, pied au plancher !

Avec un 0-100 km/h expédié en 4,7 secondes, la Golf 8 R n'est vraiment pas lente, loin de là. Le problème est qu'elle est tellement aseptisée que l'on se rend pas compte de la vitesse à laquelle nous roulons, jusqu'au moment où l'on baisse les yeux pour fixer le compteur de vitesse. On regrette que les reprises sur autoroute soient linéaires, ce n'est pas le genre de voiture à vous mettre un coup de pied au derrière lors des mises en vitesse, mais elle est incroyablement efficace pour avaler des kilomètres à vitesse élevée dans un grand confort tout en se montrant très stable.

La Golf 8 R nous a complètement épatés sur les routes de montagne. On ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi explosive, et à ce stade de l'essai, on peut vous affirmer que c'est bel et bien une VRAIE sportive. Le 2.0 TSI a la santé et ne s'essouffle jamais.

Il fonctionne du tonnerre avec la boîte DSG7 et la transmission intégrale 4Motion à condition bien sûr d'activer le mode Race et d'utiliser les palettes au volant. Le freinage est également d'une grande qualité, mordant et endurant à souhait, nous n'avons à aucun moment ressenti de faiblesses. Le placement dans les courbes se fait naturellement, et les sorties de virage se font précocement grâce aux roues arrière motrices.

Le plus incroyable est qu'il est aussi très facile de conduire la Golf 8 R de manière sportive. Prévenante et jamais piégeuse, la sportive de Wolfsburg est comme ce papa qui veut le meilleur pour son enfant et qui veille aux petits grains. Les aides à la conduite se donnent corps et âme pour vous sentir pilote, quitte à vous brider dans votre élan d'enthousiasme.

La désactivation de l'ESP vous permettra de faire un peu plus de folie, mais la voiture sera toujours là pour rattraper vos excès si nécessaire. Même sur sol mouillé, le comportement de la voiture est sain. L'un après l'autre, on augmente notre vitesse de passage dans les virages, et ce n'est franchement pas très compliqué. Bercés par la douce mélodie de la ligne d'échappement Akrapovic, nous étions aux anges, dommage qu'elle ne se fasse pas plus entendre dans l'habitacle, car de l'extérieur, c'est un concert à ciel ouvert.

Performances & Tenue de route ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ 8/10

D'apparence plutôt sage

Attirées par la couleur bleue et son kit carrosserie, quelques personnes se retournaient pour contempler la bête. Mais globalement, elle sait se faire discrète et passe inaperçue lorsque les valves de son échappement sont fermées. Il faut dire qu'avec cette Golf 8 R, Volkswagen ne veut visiblement pas trop en faire.

Ses géniteurs ont sans doute eu pour ordre de ne pas tomber dans le too much, cette sportive doit rester civilisée : mission accomplie. À tel point que l'avant de la voiture est globalement trop sage, il n'est ni grimaçant ni diabolique. En revanche, à l'arrière, la Golf 8 R se veut plus menaçante. Cela se matérialise par un béquet surdimensionné, des feux anguleux (comme sur toutes les Golf), un extracteur d'air noir et quatre canules d'échappement trahissant son véritable pedigree.

Notre modèle d'essai porte de belles jantes en 19" baptisées Estoril et inclus dans le pack R-Performance facturé à 2195 €. De série, elle est équipée de jantes 18" Jerez, mais on ne saura que vous conseiller les jantes optionnelles de 19". Cela lui confère un meilleur aspect, surtout que la voiture n'est pas très basse, elle est seulement 5 mm plus proche du sol qu'une Golf GTI et 20 mm par rapport à une Golf standard. Côté couleur, vous n'aurez le choix qu'entre le blanc pur (en série), le bleu lapiz (en option) et le noir pur (en option).

Design & Extérieur ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ 7/10

Un intérieur confortable

Dans l'habitacle, il n'y a rien de bien transcendant, car c'est avant tout une Golf. La version la plus sportive s'offre tout de même de grandes palettes au volant que nous avons beaucoup appréciées, et des sièges optionnels offrant un bon niveau de confort et un maintien optimal en conduite dynamique. Notre voiture dispose également du volant chauffant et des sièges chauffants/climatisés, quel bonheur.

Dans l'ensemble, et malgré la présence de plastique absolument partout, les finitions sont très bonnes. On regrette les surfaces noires laquées qui sont des attrapes poussières nécessitant un nettoyage régulier. Il en va de même pour l'écran central avec les traces de doigts. Le chiffon microfibre est un indispensable si vous tenez à ce que l'intérieur de votre voiture reste propre.

Dernier point à noter, le système d'info-divertissement fait parfois des caprices. En plus d'être lent, il bugue et refuse même de s'exécuter. Un jour, l'écran dédié au chauffage et à la climatisation était devenu inopérant. On ne pouvait ni augmenter ni diminuer la température, et encore moins activer les sièges chauffants. Il aura fallu que l'on s'arrête plusieurs minutes et de couper le contact, avant que le logiciel de la voiture ne retrouve ses esprits. En parlant des choses qui fâchent, le 2.0 TSI se montre gourmand en conduite sportive. Nous avons relevé une moyenne de 17 L/100 km. Sur autoroute, et à vitesse stabilisée, la consommation baisse à 9-10 L/100 km.

Intérieur & Confort ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ 8/10

Les prix

La Volkswagen Golf 8 R débute en France à partir de 52 180 €. Plusieurs options sont proposées, comme le pack R-Performance que nous avons mentionné et qui est facturé à 2195 €. Le constructeur propose aussi d'ajouter un toit ouvrant électrique à 1050 € comme sur notre modèle d'essai, ainsi que la lignée Akrapovic à 3685 €, le DCC à 840 €, l'affichage tête haute à 680 € ainsi que le système audio Harman/Kardon.