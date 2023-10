Le crossover du segment B sera présenté au Brésil le 25 octobre avant d'être commercialisé en Amérique Latine. Les nouvelles photos montrent la silhouette du modèle, le design de la face avant et l'emblème.

Le Kardian sera le premier modèle Renault à arborer la nouvelle face avant du constructeur en dehors de l'Europe. Il arborera le logo redessiné du constructeur sur la calandre et sa signature lumineuse unique.

Galerie: Renault Kardian Teased

Le Kardian, cousin de la Dacia Sandero Stepway ?

Les photos ne sont pas très révélatrices, mais un travail sur Photoshop a permis de découvrir des détails supplémentaires. Le crossover a des phares fins au sommet de sa face, avec des inserts en plastique gris dans le pare-chocs abritant probablement les phares antibrouillard, qui semblent encadrer l'ouverture trapézoïdale de la calandre inférieure.

La photo de profil révèle les barres de toit du crossover et les ailes arrière d'aspect familier. Les rumeurs suggèrent que le Kardian est la version Renault de la Dacia Sandero Stepway, l'alternative surélevée du hayon avec une poignée d'améliorations "robustes" telles qu'une hauteur de caisse surélevée, des plaques de protection intégrées, des arches d'ailes en plastique, et bien plus encore.

La troisième image du teaser est un gros plan du nouveau logo sur la calandre en losange du crossover. Le nouveau crossover mesure moins de 4,15 mètres et Renault vante sa "garde au sol élevée".

La dernière fois que Renault a présenté le crossover, c'était en août. Le constructeur a montré le hayon du crossover, révélant le nom du modèle sous le nouveau logo, une partie des feux arrière et le becquet de toit.

Si le Kardian et la Sandero Stepway sont des frères et sœurs, il est probable qu'ils partagent les mêmes motorisations, et Dacia ne propose rien de très puissant. Elle a abandonné le diesel pour la Sandero, la vendant avec un moteur d'entrée de gamme 1,0 litre de 65 chevaux et un 0,9 litre turbocompressé de 90 chevaux. Ne vous attendez pas à ce que Renault propose quelque chose d'électrifié.

Une nouvelle stratégie pour les marchés internationaux

Le lancement du nouveau Kardian coïncide avec la présentation par Renault de sa nouvelle stratégie pour les marchés internationaux. Le nouveau modèle sera lancé en Amérique du Sud avant que Renault n'étende sa disponibilité ailleurs. Le nouveau Kardian marque le début d'une nouvelle offensive produit de la marque en dehors de l'Europe. Renault dévoilera le Kardian le 25 octobre à Rio de Janeiro.