À l'ère du SUV, Renault est déterminé à offrir une alternative en faisant perdurer le véhicule utilitaire. Dévoilé au Salon de Munich, le nouveau Grand Kangoo offre un maximum de praticité à un prix abordable pour ceux qui n'ont pas encore été piqués par le virus du crossover. Naturellement, le nouveau monospace basé sur le Kangoo de troisième génération lancé en 2020 est doté d'un intérieur modulable comprenant sept sièges.

L'un des véhicules les plus polyvalents du salon de Munich, le Grand Kangoo 2024 se transforme également en fourgonnette puisque vous pouvez retirer les trois sièges de la rangée centrale ainsi que les deux sièges de la rangée arrière. Le volume de chargement passe ainsi de 500 litres (lorsque tous les sièges sont installés) à 3 750 litres (si le siège passager avant est rabattu).

Renault Grand Kangoo 2024

33 Photos

L'accès à la troisième rangée est facilité par deux portes coulissantes mesurant 83 cm, soit 18 cm de plus que le Kangoo standard. Avec cinq sièges équipés d'ISOFIX, le Grand Kangoo est l'un des véhicules les plus accueillants pour les familles. Renault affirme qu'il n'existe pas moins de 1 024 configurations de sièges puisque vous pouvez non seulement retirer ces cinq sièges, mais aussi les plier et les faire coulisser vers l'avant et vers l'arrière.

Après avoir rabattu le siège du passager avant, il est possible de ranger dans l'habitacle des objets d'une longueur allant jusqu'à 3,11 m. Dans l'habitacle, il y a plus de 58 litres d'espace de rangement, y compris un tiroir coulissant et des plateaux de rangement sous la deuxième rangée de sièges. Les passagers arrière bénéficient d'une garde au toit importante et d'un bel espace pour les jambes. Renault prévoit de vendre le Kangoo 2024 avec un hayon vitré de série, mais aussi avec un vitrage 2/3-1/3 et des portes arrière battantes.

Les acheteurs auront le choix entre des motorisations essence, diesel ou électrique. Le nouveau monospace peut être équipé d'un moteur à essence de 130 chevaux associé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports ou à une boîte automatique à double embrayage à sept rapports. Le moteur diesel de 95 chevaux n'est associé qu'à une boîte manuelle à six rapports. Quant à la variante électrique, elle est équipée d'un moteur de 121 chevaux (90 kilowatts) et d'un couple de 245 newtons-mètres.

Le Grand Kangoo E-Tech est équipé d'une batterie lithium-ion d'une capacité utile de 45 kWh, ce qui est suffisant pour parcourir jusqu'à 265 kilomètres en cycle WLTP. Une fois à court de batterie, le chargeur DC permet d'augmenter l'autonomie de 170 kilomètres en 27 minutes ou de 80 kilomètres en 10 minutes grâce à une puissance de 80 kW. L'utilisation d'un chargeur à courant alternatif permet de recharger la batterie de 10 à 80 % en 2 heures et 40 minutes. La batterie est garantie pendant huit ans ou 160 000 kilomètres. Si la capacité tombe en dessous de 70 % au cours de cette période, Renault la remplacera gratuitement.

Les autres équipements comprennent une caméra de recul, des sièges avant et un volant chauffants, ainsi que des vitres arrière électriques et le système d'infodivertissement EasyLink. Renault ouvrira les commandes à la fin de l'année et commencera les livraisons au début de l'année 2024. Le Grand Kangoo sera assemblé à l'usine de Maubeuge, dans le nord de la France.