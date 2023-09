La cinquième génération du Renault Scenic a été présentée ce lundi au Salon de Munich et veut devenir le symbole du "Made in France".

Construit à l'usine Renault ElectricCity de Douai, le tout nouveau Scenic E-Tech arrivera chez les concessionnaires du Vieux Continent au début de l'année prochaine avec, au choix, deux groupes motopropulseurs zéro émission, tous deux alimentés par des batteries LG nickel-manganèse-cobalt (NMC).

Luca de Meo, PDG de la marque au losange s'est satisfait sur RTL de pouvoir produire le nouveau Scenic en France : "C’est le pari qu’on fait, c’est une bataille de tous les jours. L’équipe est très motivée parce qu’on veut montrer avec les Alpine, Megane, Renault 5, qu’on peut être compétitif en France. C’est une bataille à mener pour éviter la désertification de l’industrie européenne."

Galerie: Photo - Renault Scenic E-Tech électrique

3 Photos

La version standard est équipée d'un moteur électrique monté à l'avant qui développe 125 kW (170 ch) et un couple de 280 Nm, et qui tire son énergie d'une batterie de 60 kWh pouvant offrir une autonomie de plus de 420 km selon le cycle WLTP.

La charge rapide en courant continu peut atteindre 130 kW, le 0 à 100 km/h est réalisé en 9,3 secondes et la vitesse maximale est de 150 km/h pour cette version.

Le Scenic E-Tech à autonomie élevée est équipé d'un moteur plus puissant qui développe 160 kW (220 ch) et un couple de 300 Nm, tout en étant alimenté en électricité par une batterie plus importante de 87 kWh qui permet une autonomie estimée à plus de 620 km selon le cycle WLTP.

Le zéro à 100 km/h se fait en 8,4 secondes et la vitesse maximale est de 170 km/h. Les deux versions sont donc équipées d'une batterie de 87 kWh. Cela dit, les deux variantes peuvent être rechargées en courant alternatif à une puissance maximale de 22 kW. Ce qui est intéressant, c'est que les deux batteries sont constituées de modules individuels qui peuvent être facilement remplacés et réparés individuellement, selon Renault.

Renault se concentre sur les matériaux recyclables

En matière de respect de l'environnement, la cinquième génération du Scenic ne manque pas d'atouts, puisqu'elle intègre jusqu'à 80% de matériaux recyclés pour la structure du tableau de bord, 26% de matériaux recyclés pour l'habitacle, des moquettes fabriquées à partir de 97% de bouteilles en plastique recyclées tout comme les garnitures de pavillon (99,5%) sans aucun cuir, bien évidemment.

Le toit panoramique en verre opacifiant Solarbay est également fabriqué à partir de 50% de déchets, tandis que 37% de l'ensemble des composants métalliques de la voiture sont fabriqués à partir de matériaux recyclés. Le capot et les portières sont constitués à 40% d'aluminium de récupération. Renault utilise un système en boucle fermée dans lequel les déchets sont triés, compactés et renvoyés au fournisseur, qui les réintroduit dans sa chaîne de production.

À l'intérieur, le tout nouveau Scenic E-Tech Electric offre cinq places assises et un plancher entièrement plat et près de 38,7 litres d'espaces de rangement disséminés dans l'habitacle. L'accoudoir arrière dispose de 3,6 litres de rangement à lui seul et comprend des supports rabattables pour smartphones ou tablettes, deux porte-boissons et deux prises USB-C. Mesurant 4,4 mètres de long, 1,8 m de large et 1,5 m de haut, le tout nouveau Renault Scenic a un volume de coffre de 545 litres et pèse 1842 kg pour la version à 87 kWh.

Un coût d’utilisation comparable à une voiture hybride de la même catégorie

À l'avant, le cockpit numérique OpenR Link est composé de deux écrans : un écran TFT horizontal de 12,3 pouces situé derrière le volant et un écran tactile vertical de 12 pouces situé au milieu de la console, qui affiche le contenu de plus de 50 applications, dont Google Maps. Il est également compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, avec des connexions filaires et sans fil.

Sur le plan de la sécurité, le nouveau véhicule électrique familial est équipé de plus de 30 systèmes d'aide à la conduite et de dispositifs de sécurité, dont le régulateur de vitesse adaptatif en fonction du contexte, le système Stop & Go et le système de centrage dans la voie.

Enfin, pour son prix, Luca de Meo insiste sur le fait qu'il restera dans les mêmes gammes que ses rivales : "Ce sera un peu en dessous des 40 000 euros, on sera plus précis à la fin de l’année. En coût total d’utilisation, c’est comparable à une voiture hybride de la même catégorie."