Renault a dévoilé la cinquième génération de son Scenic, et il s'agit d'un modèle électrique portant le label E-Tech. Construit sur la même plate-forme CMF-EV que les véhicules électriques compacts européens tels que la Renault Mégane E-Tech et la Nissan Ariya, le Scenic E-Tech propose deux groupes motopropulseurs zéro émission différents alimentés par des batteries nickel-manganèse-cobalt (NMC) de LG.

La patte de Gilles Vidal s'affirme un peu plus dans le nouveau design Renault : le modèle du Losange abandonne son format monospace historique (le premier Scenic est sorti en 1996 et en est à sa cinquième itération) pour une allure SUV statutaire, qui n'est pas sans rappeler d'autres modèles du genre, tel le Peugeot 3008. Les observateurs n'ont d'ailleurs pas manqué de remarquer la forte ressemblance entre l'avant dernier modèle présenté par Renault, le Rafale, et le Peugeot 408.

Une option "standard"...

La première option de motorisation est la version standard. Le moteur électrique monté à l'avant produit une puissance de 125 kilowatts (170 ch) et un couple de 280 Newton mètres. Il est alimenté par une batterie de 60 kilowattheures et peut offrir une autonomie de 420 kilomètres selon le cycle WLTP. La charge rapide est possible jusqu'à 130 kW dans cette version, tandis que l'accélération de 0 à 100 kilomètres se fait en 9,3 secondes et que la vitesse maximale est de 150 kilomètres/heure.

...Et une option haut de gamme

Le Scenic E-Tech haut de gamme est équipé d'un moteur plus puissant, développant une puissance de 160 kW (220 ch) et un couple de 300 Nm, alimenté par un bloc-batterie plus important de 87 kWh. Cela permet une autonomie de plus de 620 kilomètres selon le cycle WLTP. La charge rapide en courant continu dans cette variante peut prendre en charge jusqu'à 150 kW. Il faut 8,4 secondes pour passer de 0 à 100 km/h, tandis que la vitesse maximale est limitée à 170 km/h. Les deux versions peuvent être rechargées en courant alternatif jusqu'à 22 kW.