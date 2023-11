Pour marquer les deux décennies de la Golf R, Volkswagen a lancé en 2022 une coûteuse édition des 20 ans sa célèbre voiture à traction intégrale. Disponible pour 60 000 €, cette même voiture a été réintroduite, au début de l’année, sous le nom de Golf R 333 avec une grosse augmentation de prix puisque Volkswagen la vend désormais pour 76 410 €. Il s’agit, et de loin, de la Golf plus chère de tous les temps. Malgré le prix astronomique, les 333 unités ont été vendues en seulement huit minutes, comme quoi, on sait faire des affaires chez la marque allemande.

Alors que l'édition 20 ans était proposée dans plusieurs pays (dont la France), cette R 333 est exclusive au marché allemand. Non seulement c’est la Golf la plus chère mais elle est également moins "abordable" que l'Audi RS3 avec son moteur cinq en ligne, plus puissant. La Volkswagen est en fait équivalente à une Porsche 718 Cayman S mais pour cette argent, les clients ont été invités à l'Autostadt de Wolfsburg pour prendre livraison de leurs biens précieux.

Excessivement chère mais rapide

L'Autostadt a servi de résidence temporaire à plus de 20 Golf R 333 aux spécifications identiques, peintes en jaune citron métallisé. Ces voitures sont toutes équipées de jantes Estoril noires de 19 pouces, de quatre ports d’échappement Akrapovič et d'une boîte de vitesses DSG. Sous le capot, le moteur à essence turbocompressé de 2,0 litres développe 333 ch (d’où le nom de la voiture) et 420 Nm de couple. C'est assez de punch pour couvrir un 0 à 100 km/h en 4,6 secondes et atteindre une vitesse de pointe de 270 km/h après avoir couper le limiteur électronique.

Si vous n'êtes pas familier avec l'Autostadt, c'est un bâtiment adjacent à l'usine Volkswagen, de Wolfsburg, qui sert d'attraction touristique, dans la même veine que le plus connu BMW Welt. Volkswagen, en collaboration avec l'Autostadt, organisera le GTI Meeting, du 26 au 28 juillet 2024, dans le prolongement du défunt Wörthersee GTI qui avait lieu depuis 1982. Le déplacement de l'événement a été contraint par la municipalité locale Maria Wörth après avoir décidé que ce rassemblement ne correspondait pas à sa politique environnementale.

La Golf R à essence a encore quelques bonnes années devant elle étant donné que Volkswagen lui donnera un lifting à mi-cycle, en 2024. Il est encore temps pour des éditions spéciales ultra chères, et nous sommes curieux de savoir si Volkswagen osera facturer 100 000 € pour une Golf. La neuvième génération est confirmée pour un lancement en 2028 et il s’agira d’un véhicule électrique et la variante R risque de suivre le même. Mieux vaut en acheter une dès que vous le pourrez car ensuite…