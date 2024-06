La nouvelle Golf a été présentée en janvier, et depuis, VW n'a cessé de dévoiler des prototypes camouflés de ses variantes sportives. Bien que nous n'ayons pas encore pu voir ce qui se cache sous le capot - cela devrait se faire à une date ultérieure - nous savons ce que la nouvelle Golf R Mk8.5 a dans le ventre.

Il s'agit de la Volkswagen Golf R la plus puissante de l'histoire. Elle est équipée d'un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres qui développe 329 chevaux et 420 Nm de couple. Cela représente une augmentation de 14 chevaux et de 20 Nm par rapport à la précédente Golf R. Des rumeurs font même état d'une Golf R Clubsport plus puissante.

Il faut 4,8 secondes à la nouvelle Golf R pour atteindre une vitesse de 100 km/h, ou 4,6 secondes avec le pack Performance en option. La version précédente atteignait 96 km/h en 4,5 secondes, mais il faudra attendre les chiffres officiels pour savoir si elle est plus rapide. Sa vitesse de pointe est limitée à 250 km/h, mais elle grimpe jusqu'à 268 km/h avec le pack Performance.

La transmission intégrale avec vecteur de couple est toujours de série, comme prévu, mais une boîte automatique DSG à sept rapports est la seule boîte de vitesses. Comme l'a confirmé VW : « La transmission manuelle ne sera plus disponible après MY2024 pour les Golf GTI et Golf R ».

L'une des caractéristiques qui est conservée est le mode « drift ». VW l'appelle « Drift Performance Profile » et l'activation de ce mode de conduite envoie jusqu'à 100 % de la puissance aux roues arrière pour le plaisir des pneus. Cette technologie de vectorisation du couple fonctionne également dans les virages : elle distribue jusqu'à 100 % de la puissance à la roue extérieure pour réduire le sous-virage. Les mêmes freins de 18 pouces que l'année dernière ont été conservés.

La nouvelle Golf R est plus basse de près de 2,5 cm que la version précédente et utilise un essieu avant MacPherson et un essieu arrière à quatre bras. La suspension adaptative Dynamic Chassis Control (DCC), qui ajuste la direction, la suspension et la réponse de l'accélérateur, est désormais de série en Allemagne.

Sous le camouflage, nous pouvons distinguer de nouveaux éléments visuels. Des pare-chocs redessinés et de nouveaux feux à LED constituent l'essentiel de la face avant modernisée. L'arrière de la nouvelle Golf R sera équipé de feux à LED IQ.Light (inspirés des modèles électriques de VW) avec un design en 3D. Elle roulera sur des jantes spéciales de 18 et 19 pouces avec des badges R.

L'intérieur est doté d'un écran tactile de 12,9 pouces et d'un combiné d'instruments numérique de 10,2 pouces, tous deux avec des graphiques R personnalisés, un chronomètre GPS pour la piste et un "G-Meter" pour mesurer les temps de 0 à 100 km/h. La mauvaise nouvelle ? Les mêmes curseurs tactiles que ceux de la Golf précédente sont repris, mais nous savons déjà qu'ils seront au moins éclairés. Un affichage tête haute est également disponible en option.

Nous ne connaissons pas encore les détails clés tels que le prix et sa disponibilité, mais nous devrions en savoir plus sur la Golf R 2025 lorsqu'elle sera commercialisée, probablement dans le courant de l'année.