Volkswagen développe actuellement une Golf R Clubsport encore plus performante. Il est encore trop tôt pour savoir si ce modèle entrera en production, car il doit encore être approuvé par le conseil d'administration de VW, mais il pourrait devenir le modèle le plus sportif de la marque s'il obtient le feu vert.

Martin Hube, porte-parole de Volkswagen, a déclaré à Road & Track que la société travaillait sur une « version plus orientée vers la piste » du modèle. Cependant, il n'a pas précisé comment l'entreprise y parviendrait. La Golf R recevra vraisemblablement l'équipement Clubsport standard, qui comprend une modification de la géométrie de la suspension et un allègement du poids.

La Golf est équipée du moteur quatre cylindres turbocompressé EA888 de 2,0 litres de Volkswagen, qui développe 315 chevaux et 380 Nm de couple, et qui pourrait être un peu plus puissant dans la Clubsport. Il est associé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports, qui n'existera plus très longtemps, et au système de transmission intégrale 4Motion de la marque avec vecteur de couple.

La R Clubsport devrait améliorer d'un dixième ou deux le temps de 0 à 100 de la R standard, qui est de 4,7 secondes. Cependant, nous doutons que Volkswagen augmente la vitesse de pointe du modèle pour la Clubsport, qui est limitée à 250 km/h. Les améliorations les plus notables devraient être évidentes et devraient se manifester dans les temps au tour.

Même si la R Clubsport semble excellente sur le papier, elle doit encore être approuvée par les membres du conseil d'administration de l'entreprise avant d'entrer en production.