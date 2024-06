Les débuts du restylage de la Volkswagen Golf R se rapprochent de plus en plus. La variante la plus puissante suivra la GTI dans les semaines à venir, complétant ainsi la gamme actualisée de la compacte allemande.

Déjà aperçue sur quelques photos teaser officielles, la Golf R se montre à nouveau dans une vidéo postée par Volkswagen sur sa page Instagram, mettant en avant toutes ses innovations esthétiques.

Kit de carrosserie dédié

La vidéo montre à la fois la Golf R avec une carrosserie à hayon et la version Variant, cette dernière n'arrivant très probablement pas en France. Les modifications apportées à l'extérieur comprennent des prises d'air élargies à l'intérieur d'un pare-chocs redessiné et un aileron extrêmement généreux.

Les jantes en alliage sont spécifiquement stylisées, tout comme le diffuseur avec les quatre sorties d'échappement classiques (probablement signées Akrapovic en choisissant certains packs). Les vidéos ne le montrent pas, mais il est probable que l'on retrouve à bord les sièges à coque, le volant sport et une série d'inserts propres à la gamme Golf.

Elle développera (au moins) 333 ch

La Golf R sera toujours construite sur la plate-forme MQB Evo, mais avec une finition améliorée. Parmi les atouts de cette version devrait figurer le Torque Splitter, un système capable d'envoyer jusqu'à 100 % du couple à une seule roue arrière pour faciliter la dérive et améliorer les virages dans les modes de conduite orientés vers la performance.

Le moteur à essence 4 cylindres 2.0 turbocompressé Volkswagen devrait confirmer les 333 ch et 420 Nm actuels, transmis au sol par la transmission intégrale et la boîte automatique à double embrayage DSG à 7 rapports. Il n'est cependant pas exclu que Volkswagen revoie ces chiffres à la hausse pour faire de la R la plus puissante des voitures de sport du groupe dans ce segment, étant donné que la nouvelle Audi S3 et la Cupra Formentor restylée ont déjà atteint 333 ch.

Quoi qu'il en soit, nous ne devrons pas attendre longtemps avant la présentation de la R, qui pourrait avoir lieu dans le courant de l'été.