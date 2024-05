La nouvelle Volkswagen Golf GTI Clubsport fera ses débuts officiels le 31 mai prochain. Si vous êtes du genre impatient, ne vous inquiétez pas puisque la marque allemande a déjà publié un teaser.

La Golf GTI Clubsport n'est pas une GTI avec quelques ajustements de suspension et un badge unique. Elle porte un nouveau carénage, des phares améliorés à l'avant, et le logo Volkswagen dans la calandre s'allume également. À l'arrière, il y a un grand becquet de toit qui se trouve au-dessus de nouveaux feux arrière et un carénage arrière similaire à celui de la Golf R, mais avec des sorties d'échappement plus simples et de nouvelles roues de 19 pouces.

Galerie: Volkswagen Golf GTI Clubsport Teaser

14 Photos

La plus puissante de l'histoire ?

Certes, cette nouvelle Volkswagen reste sous camouflage, mais vous pouvez vous faire une idée générale de son apparence. Les changements mécaniques restent en grande partie un mystère, même si le constructeur promet que la Clubsport sera la GTI à traction avant la plus puissante de toutes. La gestion de tous ces chevaux est assurée par un blocage de différentiel avant à commande électronique, tandis que la commande adaptative du châssis DCC est facultative. Il existe également un mode de conduite spécial exclusif à la Clubsport et uniquement destiné au tour du Nürburgring.

Galerie: Volkswagen Golf 8 GTI Clubsport (2021)

8 Photos

Même si nous ne savons pas quelle puissance se cache sous le capot, elle sera supérieure aux 241 chevaux actuels de la GTI. Volkswagen a également annoncé une voiture de course unique "GTI Clubsport 24h" qui produira 343 ch. Nous ne nous attendons pas à ce que le Clubsport de production atteigne un chiffre aussi élevé, mais cela nous amène certainement à nous demander jusqu'où VW ira avec sa GTI axée sur la piste. Peut-être que la Honda Civic Type R de 315 chevaux pourrait être dans sa ligne de mire.

Nous le saurons avec certitude plus tard ce mois-ci. Volkswagen sera présente au Nürburgring pour la course de 24 heures de l'ADAC, marquant les débuts de la Clubsport et de son homologue des 24h.