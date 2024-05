Plus de 20 km d'asphalte, 73 virages (33 à droite et 40 à gauche), une pente allant jusqu'à 17 % en montée et 11 % en descente. Il s'agit du Nürburgring, « l'enfer vert », l'un des circuits les plus emblématiques au monde.

Le "Ring" est bien plus qu'une piste : c'est un véritable banc d'essai pour les constructeurs, qui testent leurs modèles les plus sportifs sur ce circuit extrêmement technique. De Volkswagen à Bugatti, en passant par Renault, Mercedes et BMW (pour ne citer que quelques marques), nombreux sont les constructeurs qui ont "mis les pieds" au Nürburgring, même pour tenter d'y établir un record du tour.

En effet, depuis les années 1990, les marques ont fait du Nürburgring un laboratoire pour affiner les performances de leurs voitures et tenter de battre des records de vitesse et de performance. Voyons donc le classement et les voitures les plus rapides de l'enfer vert.

Voitures de série

La définition de "véhicule de production" couvre les modèles qui sont produits en grand nombre et proposés à la vente sur le marché de masse. Selon le Guinness World Record, au moins 30 exemplaires d'un modèle donné doivent avoir été produits pour être considérés comme un véhicule de production.

Le record sur le ring de la Mercedes-AMG ONE

Les temps enregistrés sont officialisés par des sources journalistiques sur le terrain ou par les constructeurs automobiles eux-mêmes, accompagnés de vidéos documentant l'exploit.

Voiture Temps Pilote Date Notes Longueur du circuit Mercedes-AMG One 6:35.183 Maro Engel 28/10/2022 Test réalisé par Mercedes 20.600 m Porsche 911 GT2 RS Manthey Performance Kit (991.2) 6:38.835 Lars Kern 14/06/2021 Test réalisé par Porsche - Mercedes-AMG GT Black Series 6:43.616 Maro Engel 04/11/2020 Test réalisé par Mercedes - Porsche 911 GT3 RS (992.1) 6:44.848 Jörg Bergmeister 05/10/2022 Test réalisé par Porsche - Lamborghini Aventador LP770-4 SVJ (2018) 6:44.97 Marco Mapelli 26/07/2018 Record établi lors des essais Pirelli P Zero Trofeo R 20.600 m Porsche 911 GT2 RS (991.2) 6:47.25 Lars Kern 20/09/2017 Test réalisé par Porsche - Radical SR8 LM 6:48.28 Michael Vergers 19/08/2009 En Angleterre, il y a eu une diatribe entre Evo, qui considérait le véhicule comme « street legal », et Sport Auto, qui voyait les choses à l'envers 20.600 m Lamborghini Huracán LP 640-4 Performante (2017) 6:52.01 Marco Mapelli 05/10/2016 Test réalisé par Lamborghini 20.600 m Mercedes-AMG GT Black Series 6:52.54 Christian Gebhardt 07/07/2021 Essai réalisé par 'Sport Auto' - Porsche 911 GT3 RS (992.1) 6:54.99 Christian Gebhardt 19/10/2022 Essai réalisé par 'Sport Auto' - Radical SR8 6:55.00 Michael Vergers 28/09/2005 - 20.600 m Porsche 918 Spyder 6:57:00 Marc Lieb 04/09/2013 Essai réalisé par Porsche. Pneus utilisés : Michelin Pilot Sport Cup 2 'N0'. 20.600 m Ferrari 488 Pista 7:00.03 Christian Gebhardt 16/10/2019 Pneus utilisés : Michelin Pilot Sport Cup 2 R K1 20,600 m Dodge Viper ACR (2017) 7:01.3 Lance David Arnold 01/09/2017 - 20,600 m Mercedes-AMG GT R Pro 7:04.632 Maro Engel XX/11/2018 Tests effectués par Mercedes Benz 20,600 m Nissan GT-R NISMO (2015) 7:08.679 Michael Krumm 30/09/2013 Essai de développement « paquet N-Attack 20,600 m McLaren 600LT 7:08.82 Christian Gebhardt XX/09/2019 - 20,600 m Gumpert Apollo Sport 7:11.57 Florian Gruber 13/08/2009 Pneus Michelin Pilot Sport Cup 20,600 m Chevrolet Corvette C7 Z06 7:13.90 Christian Gebhardt 24/04/2017 Pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 « ZP 20,600 mv Lexus LFA Nürburgring Package 7:14.64 Akira Iida 31/08/2011 - 20,600 m Donkervoort D8 RS 7:14.89 Michael Düchting XX/XX/2006 - 20,600 m

Prototypes (non homologués pour la circulation routière)

Il s'agit de voitures et de prototypes qui ne sont pas destinés à une utilisation sur route, mais qui sont développés spécifiquement pour des compétitions ou pour démontrer le potentiel technique de la marque. Ils peuvent également être construits dans le but d'établir un record de tour sur la Nordschleife du Nürburgring. Là encore, les temps sont enregistrés et validés par les personnes concernées ou par les autorités du Nürburgring.

Voiture Temps Puissance Pilote Notes Longueur du circuit Porsche 919 Hybrid EVO 5:19.546 710 CV + 324 kW Timo Bernhard Prototype LMP1 du Mans spécialement modifié 20,832 m Volkswagen ID.R 6:05.336 671 CV (500 kW) Romain Dumas Vitesse moyenne de 206,96 km/h. Record parmi les véhicules électriques et consommation d'énergie la plus faible avec 24,7 kWh. 20,832 m Lotus Evija X 6:24.047 2.011 CV (1.479 kW) Dirk Muller Un exemplaire unique 20,832 m Porsche 911 GT2 RS MR (991.2) by Manthey Racing 6:40.33 690 CV Lars Kern Bien qu'il s'agisse d'un moyen de production, il était aussi couramment évalué comme un prototype pour son degré de préparation. 20,832 m McLaren P1 XP1 LM Prototype 6:43.22 986 CV Kenny Brack - 20,832 m NIO EP9 6:45.90 1,000 kW Peter Dumbreck - 20,832 m Pagani Zonda R 6:47.50 740 CV Marc Basseng - 20,832 m Subaru WRX STI Type RA NBR Special 6:57.5 608 CV Richie Stanaway Circuit de 20 600 m et non de 20 832 m 20.600 m Ferrari 599XX 6:58.16 720 CV Raffaele de Simone - 20,832 m Dodge Viper ACR-X 7:03.06 640 CV - - 20.600 m Lynk & Co 03 Cyan Concept 7:20.14 528 CV Thed Björk - 20.600 m Mygale M12-SJ-Ford Ecoboost 7:22:00 202 CV Nick Tandy Formule Ford transformée en voiture de route 20,832 m Toyota TMG EV P002 7:22.329 469 CV Jochen Krumbach Test effectué par Toyota Gazoo Motorsport 20.600 m BMW M3 CSL (E46) by Loaded 7:22:80 533 CV Richard Göransson Temps réalisé lors d'une journée d'utilisation non exclusive de la piste, en présence d'autres voitures. 20.600 m Tesla Model S Plaid Track Package 7:25.231 - Tom Schwister Tesla Model S Plaid avec Track Pack d'origine. Des pneus Goodyear Supercar 3R ont été utilisés lors de l'essai, qui ne sont homologués pour la route qu'aux États-Unis et non en Europe. 20.832 m BMW M5 (F90) by AC Schnitzer 7:29.5 710 CV Jorg Muller - 20.600 m Porsche 911 Carrera S (991.1) Prototype 7:37.0 395 CV - Prototype « dans sa meilleure configuration » pendant la phase de développement 20.600 m

Documents officiels par catégorie

Le site officiel du Nurburgring présente également des mesures officielles. Qu'entend-on par là ? Un temps qui est également contrôlé par un notaire, qui certifie donc le tour effectué dans le temps spécifié.

Voiture Temps Catégorie Date BMW M2 Coupé 7:38.706 Voiture compacte 05/04/2023 BMW M4 CSL 7:18.137 Voiture moyenne 05/04/2023 Mercedes-AMG GT4 63 S 4MATIC+ 7:27.800 Grand tourisme 04/11/2020 Porsche Cayenne Turbo GT 7:38.925 SUV 14/06/2021 Porsche 991 GT2 RS Manthey Performance Kit 6:43.300 Voiture de sport 14/06/2021 Porsche 919 Hybrid Evo 5:19.546 Prototype 29/06/2018 Volkswagen I.D R 6:05.336 Prototype 03/06/2019 Lotus Evija X Hypercar 6:24.047 Prototype 13/10/2023

La valeur des enregistrements

Cependant, il faut tenir compte de la subjectivité de certains des registres établis. Comme, dans la plupart des cas, il n'existe pas d'organisme certificateur indépendant, on peut avoir des doutes sur la véracité des résultats obtenus.

BMW M2

Après tout, comme nous l'avons dit, les constructeurs organisent et gèrent l'ensemble du processus, de la préparation de la voiture à l'enregistrement du temps au tour, et publient ensuite fièrement les résultats. Mais qui garantit qu'aucune modification non déclarée n'a été apportée à la voiture pour en améliorer les performances pendant le test ?

En outre, la normalisation des conditions d'essai entre les voitures, telles que la température, la pression atmosphérique et l'état des pneus, est pratiquement impossible à garantir, ce qui introduit des variables supplémentaires susceptibles d'influencer les résultats finaux.

Malgré ces défis et ces incertitudes, le Nürburgring reste un symbole d'excellence dans le monde de la course automobile, un défi fascinant et inégalable pour ceux qui aiment les sensations de vitesse et la conduite de précision.