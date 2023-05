Pour la voir sans camouflage, il faudra attendre la fin de l'année 2023. Mais comme le montrent ces nouvelles photos au Nürburgring, la Lotus Type 133 n'est certainement pas à la traîne sur la piste.

Le vaisseau amiral électrique du constructeur britannique s'échauffe gentiment, même s'il est possible que la manœuvre aperçue sur les photos ne soit qu'une bévue du pilote d'essai. Après tout, il ne doit pas être facile de dompter une bête de plus de 900 ch en plein développement.

Toujours caché

Curieusement, comme le montre la plaque d'immatriculation, la Type 133 (c'est le nom provisoire, tandis que le nom définitif pourrait être 'Envya') sur les nouvelles photos est le même que celui qui a été aperçu il y a quelques semaines.

Photo espion de la Lotus Type 133 La Lotus Eletre

Même le camouflage est identique et cache toujours les formes extrêmement sinueuses et aérodynamiques inspirées dans certains détails du SUV Eletre. Sur le toit, le LiDAR, l'œil des systèmes de conduite autonome (peut-être de niveau 3), reste clairement visible, tandis qu'à l'arrière, on peut apercevoir la barre de LED qui traverse tout le hayon.

En outre, des caméras remplacent les rétroviseurs.

Confirmation de la transmission intégrale

Selon nos espions, la fumée soulevée par la Lotus est le résultat d'une entrée en virage trop "optimiste" de la part du pilote d'essai. Il ne s'agit donc pas d'une dérive volontaire, mais d'une petite erreur humaine. La fumée qui s'élève des roues avant et arrière dans ce qui semble être une phase d'accélération, en revanche, suggère que la Lotus est équipée de quatre roues motrices.

En effet, on sait que, comme l'Eletre, le vaisseau amiral aura un double moteur électrique et une version très puissante de 918 ch. Même les variantes moins exagérées de la Type 133/Envya, cependant, devraient monter deux unités et délivrer 612 ch. L'amélioration de l'aérodynamique de la carrosserie pourrait toutefois se traduire par une accélération encore plus rapide (jusqu'à 2,5 secondes pour la Lotus de 918 ch) et une autonomie accrue d'environ 650 km.