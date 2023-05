Alpine et Lotus seraient en train de réévaluer leur alliance. C'est ce qu'affirme Automotive News Europe, qui cite des sources anonymes au sein des deux marques.

Si tel est le cas, l'héritière électrique de l'A110 verrait le jour sous une forme différente que celle annoncée en 2021.

A l'époque, le groupe Renault avait annoncé une collaboration avec la marque détenue par Geely pour étudier la création d'une plateforme pour la nouvelle A110. Le partenariat pourrait finalement changer de forme.

Ce qui a changé depuis 2021

Toujours selon Automotive News Europe, un porte-parole d'Alpine a déclaré que l'accord avec Lotus est maintenu et que des précisions seront apportées dans les mois à venir. Du côté de Renault et Lotus, aucun commentaire officiel n'a été fait pour le moment.

Concept Alpine Alpenglow

La décision du constructeur française d'avancer seul sur ce projet aurait été mûrie au cours des derniers mois.

Comme le démontrait le concept Alpenglow présenté au Mondial de Paris en octobre dernier, Alpine a développé le savoir-faire nécessaire pour la création d'une voiture de sport électrique de nouvelle génération. Le partenariat avec Lotus ne serait donc pas véritablement nécessaire pour créer la future A110.

Les deux constructeurs pourraient toutefois rester associer pour d'autres projets, notamment parce qu'un important élargissement de la gamme Alpine est attendu dans les années à venir.

Une Renault 5 très particulière

Le concept Alpine A290_β a donné un premier aperçu de la version sportive de la Renault 5 attendue l'an prochain. D'autres modèles électriques sont attendus, notamment trois crossovers compact, moyen et grand.

Photo espion de l'Alpine GT X-Over

Alpine va notamment lancer le GT X-Over, déjà aperçu l'an passé lors d'essais sur la neige avec sa carrosserie qui le "déguisait" en Dacia Duster. Les caractéristiques techniques et le positionnement de cette future Alpine restent un mystère, mais on peut facilement imaginer que la marque restera fidèle à ses valeurs de performance et de conduite sportive.