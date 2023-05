La griffe Renault Sport a fait ses adieux avec la Renault Mégane R.S. Ultime et les modèles sportifs du Losange seront désormais commercialisés sous la marque Alpine. L'une des premières voitures répondant à cette nouvelle stratégie sera un clin d'œil au passé : la Renault 5 Alpine lancée en 1976 a été pionnière puisque les citadines sportives étaient très rares à l'époque, et puisque la R5 va renaître sous la forme d'un véhicule électrique, sa déclinaison Alpine est également prévue.

Le constructeur français a ainsi dévoilé l'Alpine A290_β (à prononcer "beta" puisqu'il s'agit d'un prototype), concept qui préfigure le modèle de série qui sera lancé en 2024, deux autres étant prévus dans un second temps. Le nom du modèle reprend le A des Alpine, le 2 du segment B et le 90 de la future gamme "lifestyle" du constructeur. Basée sur le prototype de Renault 5 présenté il y a deux ans, l'A290_β se permet des libertés pour le rendre plus sportif.

Un design proche du modèle de série

Côté design, les équipes dirigées par Antony Villain ont imaginé une Alpine A290_β dans des couleurs rappelant l'univers alpin, avec une carrosserie blanc poudré et des parties inférieures en carbone teinté de parties bleues. Le toit et le capot sont noir métallisés, tandis que l'on retrouve des touches du drapeau tricolore sur les côtés. Plusieurs pièces sont en aluminium sablé, hors et à l'intérieur de la voiture.

L'A290_β multiplie les prises d'air pensées pour l'aérodynamique et le refroidissement, et la voiture se caractérise par ses jantes de 20 pouces, qui seront conservées sur le modèle définitif. Une forme carrée est découpée au centre pour ajouter du dynamisme, en associant trois couleurs, un blanc nommé Snow Alpes, du noir et du bleu.

L'une des particularité de l'Alpine A290_β est sa signature lumineuse en "double X", inspirée par les phares de l'A110 historique et que l'on retrouvera sur le modèle de série. À l'arrière, les feux sont verticaux, comme sur l'A470 engagée en LMP2 aux 24 Heures du Mans.

Sur l'ensemble de la voiture, différentes références sont faites au monde du gaming, avec des ventilateurs de batterie rappelant ceux des ordinateurs, et Alpine a aussi imaginé une déclinaison virtuelle de sa voiture, avec deux nouveaux matériaux qui n'existent pas dans le monde réel.

Le premier, nommé "0A1" (en référence aux 0 et 1 du système binaire et au A d'Alpine), est placé sur le tableau de bord et le baquet. Le second est plus "vivant "et change de couleur selon la vitesse.

Un habitacle futuriste

Si le design extérieur préfigure le modèle de série, Alpine a pris des libertés pour l'habitacle de l'A290_β, plus conceptuel. Le conducteur est ainsi placé en position centrale, face à un tableau de bord en forme de flèche qui rappelle le nez d'une Formule 1. Le cockpit est minimaliste, avec un volant venu du monde de la course et un siège baquet en carbone. Deux places supplémentaires sont présentes à l'arrière.

Une ligne lumineuse bleue relie le tableau de bord aux portières et des indicateurs de direction, bleus également, sont placés au niveau des rétroviseurs. Le concept ne prévoit aucun écran mais un conducteur avec un casque qui lui affiche des informations sur la visière, et des boutons de commande sont sur le plafonnier.

Le volant de l'Alpine A290_β affiche un bouton "OV" (pour "overtake", soit "dépassement" en anglais), l'un des rares éléments de cet habitacle que l'on retrouvera sur tous les prochains modèles électriques d'Alpine. Il offrira un gain de puissance pendant dix secondes.

D'autres clins œil à la compétition sont visibles dans l'A290_β, avec le message "do not push" ("n'appuyez pas") sur... la pédale de frein !

Mystère autour des motorisations

Alpine maintient le mystère quant à la puissance et les choix effectués pour la motorisation, mais la marque précise qu'elle se basera sur la technique Torque Vectoring, qui permettra de distribuer le couple d'une façon différente à chaque roue.

Le concept intègre des freins Brembo et Alpine a travaillé sur les amortisseurs, les ressorts de suspension et les barres antiroulis avant et arrière pour assurer une bonne stabilité.

L'Alpine A290_β propose enfin trois modes de conduite ("wet", "dry" et "full", ce dernier donnant accès à la puissance totale) et 11 réglages pour l'ABS.