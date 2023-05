La course de côte internationale de Pikes Peak approche. Le 25 juin prochain aura lieu une nouvelle édition de la légendaire course de côte qui attire des constructeurs et des pilotes du monde entier, et parmi les nouveautés de 2023 figure la toute première participation d'Alpine.

Le constructeur français, qui avait annoncé sa participation il y a deux mois, fera ses débuts dans le Colorado avec une A110 très spéciale conçue pour surprendre tous ses rivaux.

Née pour impressionner

L'Alpine conçue pour Pikes Peak est définie comme "l'A110 la plus extrême jamais conçue" et résulte de la collaboration entre les équipes de design de la marque française dirigée par Raphael Linari et Signatech (dirigée par Lionel Chevalier) coordonnée par le chef de projet François Letort.

Seules les formes de la carrosserie restent du modèle de série, tout le reste a été transformé pour bien préparer l'A110 aux 156 virages de la course de côte. L'aérodynamique a fait l'objet d'une attention particulière, avec un splitter agressif et volumineux et un spoiler en deux parties pour maximiser la force d'appui et stabiliser la voiture dans les sections les plus rapides.

Une nouvelle prise d'air sur le toit permet au moteur de "respirer" correctement, tandis que le diffuseur et les jupes s'inspirent de ceux de l'A110R, la version "civile" plus orientée vers la compétition, présentée il y a quelques mois.

Côté moteur, Alpine parle de 500 ch (sans préciser s'il s'agit toujours du 1.8 turbo de série) pour un poids de seulement 950 kg.

Après avoir parcouru les premiers kilomètres sur le circuit de Lurcy-Levis, l'A110 entamera dans les prochains jours une nouvelle phase d'essais avec Raphaël Astier, le pilote qui prendra le volant de ce monstre transalpin pour Pikes Peak.