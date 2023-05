Le MINI Countryman subit les derniers tests avant sa présentation. La troisième génération du crossover britannique est attendue pour la fin de l'année 2023, bien que les photos espion de ces dernières semaines aient présenté un prototype sans camouflage, suggérant que la présentation est plus proche que prévu.

Lors d'une observation plus récente, la MINI a été "vêtue" à nouveau de l'emballage coloré déjà présenté dans les photos de teaser officielles.

Plus mature

Comme l'a également confirmé MINI, le nouveau Countryman sera l'un des plus grands modèles jamais conçus par le constructeur britannique, avec une longueur de 4,43 mètres (+13 cm par rapport au Countryman actuel) et une hauteur de 1,61 m (+6 cm). Il faut donc s'attendre à un crossover encore plus spacieux, tant pour les bagages que pour les passagers, et à un style futuriste, mais toujours lié à la philosophie de la marque en matière de design.

Comme on peut le voir sur les nouvelles photos espion, le Countryman aura une calandre carrée et un arrière simple. Parmi les nouveautés attendues, on notera un intérieur entièrement redessiné, avec un combiné d'instruments plus grand et un système d'infodivertissement de nouvelle génération.

Électrique jusqu'à 313 ch

La nouvelle MINI sera construite sur la plate-forme FAAR, la même que celle de la BMW X1. Les deux modèles partageront donc plusieurs composants et la plupart des groupes motopropulseurs, à commencer par les EV.

Le Countryman électrique que l'on voit sur les photos (reconnaissable à l'autocollant "Electrified Vehicle" sur le côté) sera proposé dans deux versions déjà annoncées : la E aura un seul moteur électrique et 191 ch, tandis que la SE ALL4 aura 313 ch et une transmission intégrale. La batterie sera de 64,7 kWh, avec une autonomie prévue d'environ 450 km. Ces versions seront rejointes par d'autres hybrides rechargeables et hybrides légers pour compléter la gamme.

Parmi les concurrents directs du Countryman, on trouve la Smart #1, qui apparaît curieusement sur les photos espion derrière un exemplaire de la MINI. Nous ne savons pas s'il s'agit d'une pure coïncidence ou si la smart est utilisée par les ingénieurs britanniques comme "benchmark" pour comparer les performances et d'autres aspects importants.