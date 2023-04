D'après les photos espion précédentes, nous savons que la nouvelle génération de Mini Cooper ne s'éloignera pas de sa forme familière. Désormais, nous n'avons plus à spéculer sur ce qui se cache sous le camouflage, car les images d'une récente séance de photos ne laissent rien à l'imagination.

Il s'agit de la nouvelle Mini Cooper sous la forme d'un EV, probablement en version SE. Notre photographe espion à Los Angeles a réussi à capturer plusieurs images de la Mini bleue qui était utilisée pour une séance de photo et de vidéo. En effet, une photo montre une Porsche Cayenne noire garée derrière la Mini, tandis qu'une autre montre la Cooper dans la circulation, suivant le SUV noir. Dans tout cela, nous ne voyons absolument aucun camouflage, pas même le camouflage des badges. À ce stade, il ne reste plus à Mini qu'à officialiser la chose.

Galerie: Photos espion de la prochaine Mini Cooper SE EV non dissimulée

Si la forme générale est immédiatement reconnaissable comme étant celle d'une Mini, des changements notables ont été apportés à la nouvelle version. Les nouveaux phares ovales sont plus grands et comportent deux éléments horizontaux à l'intérieur. Ils surmontent un bouclier avant globalement plus lisse, doté d'une calandre légèrement plus large aux angles carrés.

À l'arrière, nous avons enfin un aperçu clair des nouveaux feux arrière. Ils sont beaucoup plus petits, passant d'un rectangle à un triangle avec l'Union Jack toujours affiché lorsque les feux et les freins sont activés. Les feux sont reliés par une bande noire proéminente qui traverse le hayon arrière.

À ce stade, il convient de noter que les Minis électriques et à combustion interne de la prochaine génération coexisteront, et qu'elles arboreront des éléments stylistiques uniques pour les différencier. Entre autres, nous nous attendons à voir des emblèmes sur les ailes pour les modèles à combustion, et bien sûr, la calandre comportera des ouvertures pour l'entrée de l'air. Les moteurs à combustion intégreront un système hybride léger de 48 volts pour plus d'efficacité.

En ce qui concerne la Mini que l'on voit ici, les rapports indiquent qu'il y aura deux VE proposés avec des packs de batteries différents. Le modèle de base sera doté d'une batterie de 40 kWh, et le modèle SE, plus sophistiqué, d'une batterie de 54 kWh. Cela devrait donner à la nouvelle Cooper une autonomie d'environ 380 km selon les tests WLTP, qui ont tendance à être généreux. Les acheteurs auront le choix entre 181 ou 215 chevaux.