Le plus luxueux de tous les SUV Mercedes fait peau neuve. De nombreux petits détails nouveaux rendent le GLS encore plus complet , également disponible dans les versions Maybach et AMG. L'immense SUV arbore le look imposant habituel et des intérieurs raffinés et personnalisables, tandis que les moteurs V8 complètent une expérience de conduite destinée à quelques chanceux.

Une nouvelle "astuce"

Les innovations du GLS commencent par l'avant, avec une calandre encore plus impressionnante. Dans les modèles "traditionnels", les finitions Silver Shadow sont reconnaissables, tandis que dans le Maybach il y a les chromages classiques. Enfin, dans l'AMG, on retrouve l'inévitable calandre panaméricaine.

Les détails des pare-chocs changent également, comme les prises d'air et les profils, qui sont encore plus nets, surtout dans la version la plus sportive. A l'arrière, on retrouve une nouvelle signature lumineuse, tandis que pour ceux qui choisissent la Maybach (et ne veulent que le meilleur) de nouvelles jantes alliage 23" sont également disponibles. L'AMG se distingue, en outre, par le système de freinage à étriers rouges et la présence de logos spécifiques sur le capot. De plus, les couleurs Manufaktur Alpine Grey Non-Metallic et Twilight Blue Metallic ont été ajoutées au catalogue de couleurs.

Salon luxueux

Tous les GLS peuvent être commandés dans une configuration à six ou sept places dans une grande variété de revêtements et de couleurs associées. À cet égard, Mercedes a élargi les possibilités de personnalisation avec les moulures en bois de tilleul, brun brillant, et avec les combinaisons exclusives Manufaktur Crystal White/Sllver Grey Pearl et Manufaktur Mahogany Brown/Macchiato Beige Nappa, toutes deux exclusivement destinées à la Maybach.

Naturellement, l'intérieur AMG mise davantage sur la sportivité, avec des détails uniques sur le tableau de bord et le tunnel central. Tant sur la Mercedes plus sportive que sur les autres versions du GLS, il existe désormais de nouvelles commandes au volant et la dernière génération d'info-divertissement MBUX, qui peut être personnalisée avec différents affichages.

Confirmation de tous les V8 hybrides légers

En ce qui concerne les moteurs, dans la gamme Mercedes, il y a toujours la version 580 4Matic, avec une puissance qui passe de 511 à 517 ch, tandis que la Maybach a le même hybride V8 4L qui passe à 557 ch.

Enfin, l'AMG (également en hybride) libère 643 ch (soit 9 ch de plus que le modèle précédent), pour une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 4,1 secondes.