Mercedes-Benz n'est pas du tout timide lorsqu'il s'agit d'exposer la prochaine génération d'AMG GT à la vue de tous. Nous avons vu d'innombrables prototypes au cours des derniers mois. Cependant, ce dernier a l'air un peu différent.

Tout d'abord, l'extérieur de ce prototype présente une nuance de gris particulièrement brillante. Comme sur d'autres clichés récents, les flancs de la voiture sont pratiquement dépourvus de camouflage et, bien que nous ne sachions pas exactement de quelle couleur il s'agit, elle est similaire au gris alpin de la sélection Manufaktur du constructeur. Un spoiler fixe est également présent à l'arrière de ce coupé, et plus bas, vous trouverez un diffuseur arrière agressif entre les quatre sorties d'échappement.

À l'avant, le camouflage n'a pas changé depuis notre dernière observation. Mais si nous regardons de plus prêts la partie inférieure du bouclier, nous pouvons voir qu'il ne s'agit pas d'une AMG d'entrée de gamme. Les ouïes verticales aux angles du bouclier servent de supports à la grande calandre Panamericana et à la calandre inférieure complexe. Combinées aux jantes noires et à des freins vraiment énormes, nos sources pensent qu'il pourrait s'agir d'un modèle S E Performance First Edition.

Si c'est le cas, il est probable qu'elle soit très puissante. Nous faisons ici référence au groupe motopropulseur hybride rechargeable de la Mercedes-AMG GT 63 S E Performance à quatre portes qui a fait ses débuts en août 2021. Pour vous rafraîchir la mémoire, il s'agit d'un V8 biturbo de 4,0 l associé à un moteur électrique pour produire une puissance combinée de 843 ch et un couple stratosphérique de 1 400 Nm. De précédentes vidéos espion ont confirmé la puissance du V8, et bien que nous n'ayons aucune information officielle concernant la configuration hybride, un port de chargement est visible sur le pare-chocs arrière de cette voiture.

Quel que soit le niveau de finition, nous avons vu des prototypes en public depuis plus d'un an. Une première présentation est donc imminente, probablement dans les deux mois à venir. La nouvelle AMG GT devrait alors être présentée en 2024.

