Imaginez un instant, vous êtes un chef d'entreprise allemand et vous devez vous déplacer le plus rapidement possible d'un point A à un point B, parfois accompagné d'un chauffeur, parfois non. Quelle voiture achèteriez-vous ?

La réponse la même depuis plus de 20 ans : la Mercedes-AMG S 63, et voici sa dernière évolution, la plus puissante de toute. Elle s'appelle Mercedes-AMG S 63 E-Performance 4Matic+ et elle incarne, à l'intérieur comme à l'extérieur, toute l'évolution de l'automobile thermique et électrifiée.

Son groupe motopropulseur est hybride rechargeable, le même que celui de la Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance, mais avec une batterie encore plus grande et avec une motorisation encore plus puissante.

V8 hybride rechargeable

Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 1 430 Nm de couple et 802 ch, dont 612 ch développés par le bloc thermique et 190 par le moteur électrique.

Pour l'analyser et comprendre toutes les caractéristiques techniques de la voiture, il faudrait écrire un livre. Mais plus brièvement, nous retrouvons sous le capot le fameux V8 M177 de 4,0 litres de cylindrée, dans sa version à carter humide, avec deux turbocompresseurs installés entre les deux bancs.

Le moteur est relié à une transmission automatique AMG Speedshift MCT 9G, MCT étant l'abréviation de Multi-Clutch Transmission. Il s'agit d'une boîte automatique traditionnelle qui se passe du convertisseur de couple, remplacé par un embrayage.

Le moteur électrique est positionné dans le carter de la boîte de vitesses. Ce moteur est alimenté par une batterie de 13,1 kWh, spécialement développée en interne pour ce modèle et basé sur la petite batterie de la Mercedes-AMG GT 63 E-Performance.

Pour maintenir une telle puissance sur l'asphalte, ce qui est tout sauf simple, la nouvelle Mercedes-AMG S 63 E Performance a été équipée de la dernière évolution du système AMG Ride Control, avec une suspension pneumatique qui, en combinaison avec des barres antiroulis actives et une rigidité accrue de la carrosserie, a été conçue pour garantir une tenue de route unique pour la catégorie. La voiture est également équipée des roues arrière directrices.

Les jantes de 20 pouces cachent des freins de 400 mm de diamètre à l'avant et 380 mm à l'arrière. De quoi freiner les plus de 2 570 kg, à vide, de la voiture.

Une autonomie électrique "pour la forme"

Hybride rechargeable oblige, la voiture peut rouler quelques kilomètres en tout électrique. Ce n'est pas aussi ridicule que la Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance, mais ce n'est pas la panacée non plus, puisque Mercedes-AMG annonce 30 km selon le cycle WLTP. Puisque nous sommes dans les chiffres, restons-y : le 0 à 100 km/h est annoncé en 3,3 secondes, tandis que la vitesse maximale est annoncée à 290 km/h.

Techniquement, nous retrouvons globalement tous les modes de conduite déjà connus chez Mercedes, avec les inévitables modes "Sport" et "Sport+" qui conviennent à ce genre de voiture, tandis qu'un mode "Drift" est aussi de la partie pour s'autoriser quelques glisses contrôlées. Il faut dire que l'empattement de plus de trois mètres s'y prête globalement bien.

Luxe préservé

À l'intérieur, tout n'est que luxe et volupté, avec des matériaux de grandes qualités et quelques inserts plus sportifs pour souligner les velléités du modèle. Vous retrouverez globalement tous les détails dans notre essai de la Mercedes Classe S.

Il y a toutefois une nouveauté importante : le nouveau système audio. Il s'agit du tout premier système Hi-Fi à 360° dans une voiture et développé par Dolby Atmos. Il est conçu pour permettre de profiter pleinement de l'expérience musicale quel que soit le format, en reproduisant même les pistes audio les plus complexes en très haute qualité.

Le prix de ce petit bijou ? Il n'a pas encore été communiqué par Mercedes-AMG, mais le tarif de base devrait très certainement se situer au-delà de 200 000 euros.