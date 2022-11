C'était une rumeur qui courait depuis quelques semaines, c'est désormais officiel : la Mercedes-AMG One est la nouvelle voiture de série la plus rapide sur le Nürburgring.

La Mercedes-AMG One a parcouru les 20,8 kilomètres de la Nordschleife en 6 minutes 35,183 secondes, détrônant ainsi la Porsche 911 GT2 RS par Manthey Racing qui détenait auparavant le record avec un temps de 6 minutes et 43,300 secondes. La One est donc plus rapide de 7,817 secondes sur l'Enfer Vert.

Des conditions de piste difficiles

La Mercedes-AMG One a établi ce record le 28 octobre 2022, mais le timing a posé quelques problèmes. Effet, lorsque l'équipe a pris le départ, la Nordschleife comportait encore de nombreuses sections humides, y compris les trajectoires idéales à certains endroits. Lorsque les conditions se sont finalement améliorées, il restait moins d'une heure à Mercedes-AMG pour disposer de la piste. Le pilote, Maro Engel, n'a pu faire que quatre tours à pleine vitesse pour espérer faire tomber un chrono.

"Je ne m'attendais pas à ce que nous soyons en mesure de réaliser un tel chrono dans ces conditions de piste. Dans certaines zones cruciales de la piste, elle n'avait pas encore complètement séché et était donc délicate", a déclaré Maro Engel.

Mercedes-AMG avait amené deux One sur le circuit, de quoi assurer un bon roulement entre les voitures. Conformément au cahier des charges du Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG, les deux véhicules ont été inspectés et documentés par le TÜV Rheinland pour s'assurer qu'ils étaient bien de série. Un notaire est même venu confirmer que les deux voitures étaient bien conformes.

La configuration la plus extrême utilisée

Pour le parcours record, Maro Engel a sélectionné le mode de conduite "Race Plus", avec le maximum d'appui aérodynamique, un réglage plus pointu du châssis, un abaissement du véhicule de 37 mm au niveau de l'essieu avant et de 30 mm au niveau de l'essieu arrière et, bien sûr, la pleine puissance de tous les moteurs.

Le système DRS est activé directement par le pilote en appuyant sur un bouton situé sur le volant. Cela permet de rétracter les ailettes à l'avant et plusieurs autres éléments afin d'atteindre la vitesse maximale. Si le système détecte une décélération ou un certain degré d'accélération latérale, les éléments aérodynamiques se déploient à nouveau en un clin d'œil. La voiture était équipée des gommes de série, à savoir des pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 R MO qui ont été spécialement développés pour la One.

La vidéo du record

La Mercedes-AMG One en quelques chiffres

Pour rappel, la Mercedes-AMG One est une supercar hybride dont la technologie est issue directement de la Formule 1. La voiture est équipée d'un V6 1,6 litre de 574 ch capable de grimper jusqu'à 11 000 tr/min, et de quatre moteurs électriques. L'un est placé au niveau du vilebrequin et développe 163 ch, deux sont placés au niveau de l'essieu arrière et cumulent 326 ch, tandis que le quatrième se trouve au niveau du turbo et revendique 122 ch. La puissance cumulée (thermique + électrique) est annoncée à 1063 ch. Mercedes-AMG n'a pas révélé le couple exact de son modèle en raison "de la complexité de la chaîne cinématique".

La puissance est bien évidemment répartie aux quatre roues via une boîte de vitesses robotisée à sept rapports. Les performances sont stratosphériques avec un 0 à 100 km/h annoncé en l'espace de 2,9 secondes, un 0 à 200 km/h en 7,0 secondes et un 0 à 300 km/h en 15,6 secondes. La vitesse maximale est de 352 km/h.

Les 275 exemplaires ont déjà tous trouvé preneur, malgré un tarif de 2,75 millions d'euros hors options. Les premiers exemplaires commencent à être livrés en ce moment même.