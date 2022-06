Lors de notre essai de la nouvelle Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance, la firme d'Affalterbach nous a convié pendant plus d'une heure dans une salle à l'abri des regards. Alors que nous pensions essayer la Mercedes-AMG de série la plus puissante de l'histoire avec ses 843 ch, la marque nous présente la véritable Mercedes-AMG homologuée pour la route la plus puissante de l'histoire : la Mercedes-AMG One.

Après plusieurs mois (pour ne pas dire années) de teasing, de photos et d'informations en tout genre, la marque allemande nous présente la version définitive de sa supercar : la Mercedes-AMG One, un modèle développé en collaboration avec les experts en Formule 1 de Mercedes-AMG High Performance Powertrains, à Brixworth, en Angleterre. Et oui, un certain Lewis Hamilton a également eu son mot à dire sur le développement de la voiture.

Lewis Hamilton a participé au développement de la Mercedes-AMG One.

Une Formule 1 pour la route, mais surtout pour la piste

La Mercedes-AMG One est une supercar hybride dont la technologie est issue directement de la Formule 1. La voiture est équipée d'un V6 1,6 litre de 574 ch capable de grimper jusqu'à 11 000 tr/min, et de quatre moteurs électriques. L'un est placé au niveau du vilebrequin et développe 163 ch, deux sont placés au niveau de l'essieu arrière et cumulent 326 ch, tandis que le quatrième se trouve au niveau du turbo et revendique 122 ch. La puissance cumulée (thermique + électrique) est annoncée à 1063 ch. Mercedes-AMG n'a pas révélé le couple exact de son modèle en raison "de la complexité de la chaîne cinématique".

Pour une plus grande durabilité et pour permettre l’utilisation d’essence disponible dans le commerce, les ingénieurs ont limité le régime maximum et reste en dessous de celui d'une Formule 1 (qui est aujourd'hui de 18 000 tr/min en fonction des cartographies, même s'il est rarement atteint en course).

Le moteur est boosté par un turbocompresseur électrique de haute technologie. La turbine d’échappement et la turbine de compresseur sont positionnées à distance l’une de l’autre et sont reliées par un arbre. L’arbre abrite justement l'un des moteurs électriques, celui de 163 ch. Commandé électroniquement, il entraîne directement l’arbre du turbocompresseur et accélère ainsi la roue du compresseur jusqu’à 100 000 tr/min, avant que le flux de gaz d’échappement ne prenne le relais. Il s'agit du système MGU-H (Motor Generator Unit Heat) utilisé en F1.

Les avantages ? Une réponse directe à la moindre sollicitation, tandis que l’électrification du turbocompresseur permet d’obtenir un couple plus élevé à bas régime. Même si le pilote lève le pied de l’accélérateur ou freine, la technologie est capable de maintenir la pression de suralimentation en permanence. Le turbocompresseur utilise également une partie de l’énergie excédentaire générée par le flux des gaz d’échappement pour produire de l’énergie électrique comme un alternateur et la stocker dans la batterie lithium-ion ou la transmettre aux moteurs électriques. Il s'agit de la technologie MGU-K en F1 (Motor Generator Unit Kinetic).

Technologies de haut vol

La puissance est bien évidemment répartie aux quatre roues via une boîte de vitesses robotisée à sept rapports. Les performances sont stratosphériques avec un 0 à 100 km/h annoncé en l'espace de 2,9 secondes, un 0 à 200 km/h en 7,0 secondes et un 0 à 300 km/h en 15,6 secondes. La vitesse maximale est de 352 km/h.

Voiture hybride rechargeable oblige, la Mercedes-AMG One est dotée d'une petite unité de 8,4 kWh de capacité lui permettant d'effectuer, selon le cycle WLTP, environ 18 km en tout électrique. Il s'agit de la même batterie que la Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance. La batterie peut être rechargée par courant alternatif et par le chargeur embarqué intégré de 3,7 kW. La trappe du réservoir est située à l’arrière droit, et la prise de recharge de la batterie hybride à l’arrière gauche.

"Avec la Mercedes-AMG One, nous avons plus que repoussé les limites. Les immenses défis techniques pour rendre un groupe motopropulseur de Formule 1 apte à une utilisation quotidienne sur route nous ont sans aucun doute poussés à nos limites. Beaucoup ont pu penser, pendant la durée du développement, que le projet était impossible à mettre en œuvre. Pourtant, les équipes d’Affalterbach et de Grande-Bretagne n’ont jamais abandonné. J’ai le plus grand respect pour tous les participants et je suis fier de ce travail d’équipe.", a déclaré Philipp Schiemer, président de la direction de Mercedes-AMG GmbH.

Les deux moteurs électriques cumulant 326 ch et situés sur l’essieu avant, sont reliés aux roues avant par deux réducteurs. L’essieu avant, qui est ainsi entraîné uniquement par les moteurs électriques, fonctionne de manière sélective pour chaque roue et permet ainsi une répartition individuelle du couple grâce à un système de Torque Vectoring.

Jusqu'à six modes de conduite

La Mercedes-AMG One est dotée de six modes de conduite. La voiture démarre d’abord silencieusement avec l’enclenchement des moteurs électriques. Parallèlement, les catalyseurs sont préchauffés. Le moteur thermique ne démarre pas tant que la température correcte du catalyseur n’est pas atteinte.

Race Safe : Programme standard avec mode de conduite hybride selon les besoins et démarrage purement électrique. Ce n’est que lorsque la demande de puissance est plus élevée que le moteur thermique s’enclenche.

Programme standard avec mode de conduite hybride selon les besoins et démarrage purement électrique. Ce n’est que lorsque la demande de puissance est plus élevée que le moteur thermique s’enclenche. Race : Mode de conduite hybride. Le moteur thermique fonctionne en permanence et peut charger plus fortement la batterie haute tension afin de toujours disposer d’une pleine puissance électrique.

Mode de conduite hybride. Le moteur thermique fonctionne en permanence et peut charger plus fortement la batterie haute tension afin de toujours disposer d’une pleine puissance électrique. EV : Conduite entièrement électrique

Conduite entièrement électrique Race Plus (circuit uniquement) : aérodynamique active, abaissement de 37 mm à l'avant et 30 mm à l'arrière, réglage plus ferme des suspensions

aérodynamique active, abaissement de 37 mm à l'avant et 30 mm à l'arrière, réglage plus ferme des suspensions Strat 2 (circuit uniquement) : aérodynamique active, réglage encore plus ferme des suspensions et abaissement de 37 mm à l'avant et 30 mm à l'arrière. Pleine puissance de tous les moteurs comme lors des qualifications en Formule 1.

aérodynamique active, réglage encore plus ferme des suspensions et abaissement de 37 mm à l'avant et 30 mm à l'arrière. Pleine puissance de tous les moteurs comme lors des qualifications en Formule 1. Individual : Réglages selon ses propres préférences.

Sans aucun compromis

En termes de dimensions, la Mercedes-AMG One a beau être une deux places, ce n'est pas une petite voiture. Elle mesure 4,76 mètres de long, 1,26 mètre de haut et 2,01 mètres de large. Malgré son système hybride, les ingénieurs sont parvenus, grâce à l'usage intensif de carbone, à maîtriser son poids avec 1695 kg annoncés en ordre de marche.

La voiture repose sur un châssis monocoque en carbone avec des trains roulants en aluminium. Elle est montée sur des jantes forgées en aluminium à 10 branches avec écrou central. Des jantes forgées en magnésium à 9 branches et exclusive à la Mercedes-AMG One sont également disponibles en option. Le système de freinage dispose également d'une technologie permettant d'optimiser le système de refroidissement des freins et une meilleure dissipation de la chaleur.

Mercedes-AMG a intégré un système en céramique composite haute performance avec des étriers fixes à 6 pistons à l'avant et des disques de frein ventilés et perforés en 398x38 mm. Des étriers fixes à 4 pistons sont montés sur l’essieu arrière, ainsi que des disques de frein ventilés et perforés en 380x34 mm.

Les roues avant sont cerclées par des pneumatiques Michelin Pilot Sport Cup 2 M01 285/35 ZR 19 spécialement développées pour la supercar, tandis que ses roues arrière ont le droit à des gommes en 335/30 ZR 20. L’exclusivité des pneus se reflète dans le design du flanc, dans lequel la silhouette de la Mercedes-AMG One est sculptée.

Dessinée en soufflerie

Comme vous pouvez le constater via les photos, la Mercedes-AMG One est une petite merveille d'ingénierie en termes d'aérodynamisme. À tel point que la voiture génère une portance négative dès 50 km/h, qui s’intensifie au fur et à mesure que la vitesse augmente.

La partie avant est notamment marquée par l’imposante jupe avant noire dont les diverses prises d’air s’étirent sur toute la largeur du véhicule. D’imposantes prises d’air sont encadrées de déflecteurs en forme de U et agrémentés chacun de deux lamelles transversales noires.

Les sorties d’air noires du capot moteur permettent de dévier le flux d’air chaud au niveau des flancs du cockpit. Le flux d’air frais peut ainsi circuler librement au-dessus de l'habitacle pour atteindre la prise d'air logée sur le toit. Une prise d'air empruntée à l'univers de la F1. Celle-ci s'inscrit dans le prolongement de l’ailette verticale noire façon aileron de requin : elle empêche l’écoulement transversal et améliore ainsi la stabilité en virage.

L’aileron arrière est déployable en deux parties, avec une lame en plus d'un aileron intégré et réglable. La conception du tube de sortie d’échappement, avec une sortie ronde grand format et deux petites ouvertures rondes supplémentaires, a été directement empruntée aux F1 également.

L’aérodynamique est actif bien évidemment, et à commande hydraulique. Selon les souhaits du pilote et le programme de conduite sélectionné, trois modes aérodynamiques sont disponibles :

"Highway" dans les modes de conduite "Race Safe", "Race", "EV" et "Individual" : Les ailettes sont fermées, les petits ailerons actifs du diffuseur avant sont sortis et le déflecteur arrière, aileron compris, est rentré.

Les ailettes sont fermées, les petits ailerons actifs du diffuseur avant sont sortis et le déflecteur arrière, aileron compris, est rentré. "Track" dans les modes de conduite "Race Plus" et "Strat2" (tous deux autorisés uniquement sur circuit) : Les ailerons du diffuseur avant se relèvent. Le déflecteur arrière se déploie complètement, tout comme son aileron. Les ailettes sont ouvertes afin d’augmenter la pression d’appui sur l’essieu avant et de renforcer la dépression dans les passages de roue. La voiture s'abaisse de 37 millimètres sur l’essieu avant et de 30 millimètres sur l’essieu arrière. La portance négative totale peut atteindre jusqu’à cinq fois celle des programmes de conduite sur route, en fonction de la vitesse.

Les ailerons du diffuseur avant se relèvent. Le déflecteur arrière se déploie complètement, tout comme son aileron. Les ailettes sont ouvertes afin d’augmenter la pression d’appui sur l’essieu avant et de renforcer la dépression dans les passages de roue. La voiture s'abaisse de 37 millimètres sur l’essieu avant et de 30 millimètres sur l’essieu arrière. La portance négative totale peut atteindre jusqu’à cinq fois celle des programmes de conduite sur route, en fonction de la vitesse. "Race DRS" (Drag Reduction System), activable par simple pression sur un bouton, comme en Formule 1, dans les modes de conduite sur circuit : L’aileron du déflecteur arrière se rétracte complètement et les ailettes sont fermées. La Mercedes-AMG One peut atteindre des vitesses élevées encore plus rapidement. Le DRS peut être désactivé manuellement ou se désactive automatiquement dès que le pilote freine ou qu’une forte accélération transversale est mesurée.

Une Formule 1 pour deux

À l'intérieur, c'est un peu plus confortable qu'une F1, mais la sensation d'être dans une voiture de course est bien présente. Le volant est réglable électriquement et le pédalier mécaniquement (sur onze positions), ce qui permet au pilote d’adopter une position de conduite optimale. Le repose-pieds du passager est également réglable individuellement.

Nous retrouvons deux écrans de 10 pouces. L’écran du combiné d’instrumentation est positionné légèrement en hauteur devant le conducteur. L’écran multimédia situé à droite sur la console centrale est incliné vers le conducteur.

Le volant s'inspire aussi de la F1 avec plusieurs commandes. Nous retrouvons, par exemple, le "shift light" qui est positionné en haut de la jante du volant, comme c’est généralement le cas sur les voitures de course.

Il ne faut cependant pas oublier qu'il s'agit d'une voiture homologuée pour la route, il y a donc plusieurs éléments destinés au confort directement intégrés de série. La climatisation et les lève-vitres électriques sont compris dans la dotation de série, et le système d’info-divertissement garantit une connectivité optimale. Le rétroviseur intérieur est remplacé par un écran compte tenu du fait qu'il n'y ait pas de lunette arrière.

Déjà sold-out

La Mercedes-AMG One fera ses débuts en Grande-Bretagne et entrera pour la première fois en action dans le cadre du Festival of Speed de Goodwood qui se tiendra du 23 au 26 juin prochain.

Les 275 exemplaires ont déjà tous trouvé preneur, malgré un tarif de 2,75 millions d'euros hors options. Les premiers exemplaires seront livrés à partir du second semestre 2022.