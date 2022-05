On pourrait croire qu'il s'agit d'un rendu Photoshop, mais non, c'est bien réel. Oui, will.i.am a bien mis un visage de Classe G sur un coupé Mercedes-AMG GT 4 portes. Lorsque le style cubique de la première rencontre la forme élancée de la seconde, vous savez que cela va susciter une énorme controverse. Monté sur de grandes roues monoblocs rétro, cet engin unique est désormais un véritable coupé dans le sens où il a perdu ses portes arrière.

Officiellement connu sous le nom de WILL.I.AMG et surnommé "The Flip", ce modèle unique est doté de portes arrière massives à la Rolls-Royce Wraith. On nous dit que la voiture s'inspire également de la SLS, sans doute parce que le toit en verre divisé ressemble vaguement à la partie supérieure des portes papillon. Plus vous regardez la voiture, plus vous remarquez de détails étranges. Le principal d'entre eux est le badge : l'étoile à trois branches est logée dans un logo d'ours.

WILL.I.AMG The Flip

Pourquoi, me direz-vous ? Pour promouvoir une collection de vêtements et d'accessoires en série limitée appelée "Bear Witness". Ce logo inhabituel est également visible sur les enjoliveurs de roues. On peut supposer qu'il se trouve également à l'arrière, mais pour une raison quelconque, Mercedes-AMG n'a pas publié d'images de l'arrière du véhicule. Il est intéressant de noter que West Coast Customs a construit la WILL.I.AMG. C'est le sixième projet sur lequel la société a travaillé avec le rappeur de 47 ans.

La transformation radicale du coupé GT 4 portes ne s'est pas étendue au compartiment moteur, puisque le V8 biturbo de 4,0 litres n'a pas été modifié. Le producteur qui a remporté sept Grammy Awards affirme qu'AMG conçoit les meilleurs moteurs du marché. Il développe une puissance de 639 chevaux dans la version S. La nouvelle GT 63 S E Performance hybride rechargeable développant 843 chevaux (voir ci-dessous).

Nous verrons davantage la WILL.I.AMG dans un documentaire en six parties intitulé "DRIVE", dont la première aura lieu au festival de Cannes. Entre-temps, "The Flip" fera ses débuts publics ce week-end lors du Grand Prix de Formule 1 de Miami. L'idée derrière cette création non conventionnelle est de tendre la main aux jeunes défavorisés et de les inciter à réaliser de grandes choses. À cette fin, une partie des recettes de la collection Bear Witness Drop 1 - Limited Edition sera versée à la fondation i.am/Angel de l'artiste.