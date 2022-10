La Mercedes-AMG GT Black Series est puissante et rapide, mais elle ne fait pas le poids face à l'AMG One, l'hypercar à l'étoile produite à seulement 275 exemplaires. Pour le prouver, Mercedes-AMG a organisé un duel entre ces deux sportives, et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'AMG One est clairement au-dessus de sa petite soeur.

Sur une piste de 1000 m de long, les deux voitures se sont présentées sur la ligne de départ avant de démarrer en trombe. La Mercedes-AMG GT Black Series a tenu bon lors des premiers mètres avant de se faire distancer sans jamais parvenir à rattraper l'hypercar qui a franchi la ligne d'arrivée à une vitesse supérieure à 300 km/h.

Galerie: Mercedes-AMG One (2022)

64 Photos

Si la Mercedes-AMG One a un moteur V6 1.6 L couplé à quatre moteurs électriques, la GT Black Series a un V8 de 4,0 litres de cylindrée aidé par deux turbos. Elle développe tout de même une puissance respectable de 730 ch, mais ce n'est rien comparée à la force de l'AMG One et de ses 1063 ch. Officiellement, l'hypercar est capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes contre 3,2 secondes pour la GT Black Series.

Ceci dit, vous devez prendre en compte un autre paramètre, le prix ! Si la Mercedes-AMG GT Black Series est excessivement chère avec son prix de départ de 359 000 €, l'AMG One est destinée à une élite capable de dépenser - tenez-vous bien - 2,75 millions d'euros. Comme toujours, tous les exemplaires sont déjà réservés, Nico Rosberg, l'ancien champion du monde de Formule 1 est d'ailleurs l'un des heureux propriétaires de l'AMG One.

Mercedes-AMG a emprunté le chemin de l'électrification et va peu à peu délaisser son moteur V8. La nouvelle Mercedes-AMG C 63 en est malheureusement privée, au profit d'un quatre cylindres électrifié.