Le grand jour est arrivé pour la Mercedes-AMG One, cinq ans après la présentation du concept Project One à Francfort. Le constructeur allemand donne le coup de sifflet de départ pour la production de la One, seuls 275 exemplaires seront assemblés, tous ont été vendus, bien évidement.

La supercar n'est pas produite en Allemagne, mais au Royaume-Uni. Mercedes-AMG s'est associé à Multimatic pour l'assemblage à la main de cette désirable automobile. Sa carrosserie est construite à Coventry, tandis que son moteur est produit à Brixworth par les membres de la division Mercedes-AMG High Performance Powertrains. Ces employés sont hautement qualifiés, car ils sont aussi responsables du développement et de la production du moteur de la voiture de Formule 1.

La Mercedes-AMG One peut être considérée comme une Formule 1 homologuée sur route. La mise en conformité de son moteur V6 1,6 litre associé à quatre moteurs électriques a donné du fil à retordre aux ingénieurs qui ont été confrontés à plusieurs écueils pour qu'il respecte parfaitement les réglementations en matière d'émissions de CO 2 et de bruit.

"La Mercedes-AMG ONE est le projet le plus ambitieux que nous ayons entrepris - du développement à la production. Il marque un nouveau point culminant dans le développement stratégique réussi de Mercedes-AMG vers un futur électrifié de la performance de conduite. La production de la petite série exclusive est un défi vraiment unique", a déclaré Philipp Schiemer, président du conseil d'administration de Mercedes-AMG GmbH "Pour la première fois, l'hypercar fait passer la technologie hybride actuelle de la Formule 1 de la piste de course à la route et combine des performances écrasantes avec une efficacité exemplaire. Cette première mondiale devient maintenant une réalité grâce à l'excellent travail d'équipe entre Mercedes-AMG à Affalterbach, les experts en Formule 1 de Mercedes-AMG High Performance Powertrains à Brixworth et notre partenaire de production Multimatic. Toute l'équipe est très fière d'avoir lancé la production des premiers véhicules clients".

La production de la supercar se fait en plusieurs étapes, le processus comprend le passage à travers 16 stations d'assemblage et de test (voir ci-dessous) avant que la voiture ne soit testée par un pilote d'essai sur une piste près de son lieu de production. Une fois que la voiture a passé toutes les étapes, elle est acheminée jusqu'à Affalterbach, en Allemagne, le fief de Mercedes-AMG. Les clients prendront livraison de leur bolide à cet endroit, où ils auront aussi le droit à un briefing technique.

Station 1 à 4 : Montage des pièces mécaniques et de tous les composants basse tension ainsi que l'installation des composants essentiels du groupe motopropulseur, y compris l'électricité du véhicule.

Station 5 à 6 : Montage de la batterie haute tension et des connexions haute tension, essais du moteur à combustion et des moteurs électriques, et mise en service du véhicule.

Station 7 : Installation intérieure.

Station 8 : Début de l'installation des panneaux de carrosserie extérieurs, portes et panneaux de custode.

Station 9 : poursuite de l'installation extérieure. Clapet avant et arrière.

Station 10 : Installation finale de la carrosserie extérieure.

Station 11 : Montage des roues et des panneaux de plancher.

Station 12 : Réglage des roues et des phares.

Station 13 : Dynamomètre à rouleaux pour tester le véhicule dans tous les modes de conduite.

Station 14 : Test NVH (bruit, vibration, rudesse) à quatre postes, réglage fin si nécessaire.

Station 15 : Test de pluie de mousson.

Station 16 : Cabine d'éclairage avec inspection visuelle de toutes les surfaces et tests de fonctionnement technique de tous les composants.

Pour rappel, la Mercedes-AMG One embarque un moteur V6 pouvant atteindre 11 000 tr/min. Chaque roue avant est associée à un moteur électrique. Le troisième et quatrième moteurs électriques sont placés au niveau du moteur thermique, près du vilebrequin et du turbo. La puissance totale atteint 1063 ch. Elle accélère de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes, de 0 à 200 km/h en 7 secondes, et atteint une vitesse maximale de 352 km/h. Elle pourrait devenir la voiture de série la plus rapide du Nurburgring.