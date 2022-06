Ol faut bien avouer qu'on a l'impression d'avoir déjà vu la Mercedes-AMG One en action. Peut-être parce que le développement a duré cinq ans, au cours desquels nous avons vu toutes sortes de prototypes. Cependant, c'est la première fois que l'on voit une version de production de l'hypercar propulsé par un moteur de F1 sur la piste.

La vidéo pourrait décevoir ceux qui espéraient voir une démonstration de vitesse pure sur la course de côte de Goodwood. En effet, pour ses débuts publics au Festival of Speed de Goodwood 2022, l'AMG One de série s'est effectivement arrachée de la ligne de départ avec puissance, accélérant jusqu'au premier virage, mais sans atteindre son potentiel. Mais pourquoi ?

Le pilote s'est arrêté en plein milieu du parcours, face au château, pour montrer le côté technique de cette machine à un million de dollars. Après une brève pause, on voit la One s'abaisser au sol. L'aileron arrière se lève et les volets sur les ailes avant s'ouvrent. Impressionnant !

À partir de là, l'action s'intensifie considérablement. On commence à entendre la symphonie sonore du "petit" V6. On dirait une voiture de Formule 1, mais en sourdine et avec moins de crescendos. C'est parce que le moteur de l'AMG One atteint son point max à seulement 11 000 tr/min, alors que les voitures de F1 vont un peu plus haut.

C'est tout de même phénoménal si l'on considère qu'il s'agit d'une voiture de série conforme aux normes antipollution et, ne l'oublions pas, qu'elle est équipée de quatre moteurs électriques. Lorsque tout fonctionne ensemble, l'AMG One produit une puissance combinée de 1063 chevaux (782 kilowatts), répartie entre les quatre roues.

Mercedes affirme que l'AMG One peut atteindre les 100 km/h en 2,9 secondes. Reste à savoir si elle peut battre les records de piste lors de la course de côte historique. Mais avec son groupe motopropulseur de 1000 chevaux et ses composants aérodynamiques actifs, nous pensons qu'elle réalisera un temps impressionnant quand elle aura de fini de "se la péter" sur piste et se lancera vraiment dans la compétition !