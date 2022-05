La Mercedes-AMG Project One a vu le jour en 2017 sous la forme de concept. Initialement, elle devait prendre la route en 2019, mais comme vous le savez tous, la Mercedes-AMG One tarde à sortir au détriment des 275 clients qui attendent impatiemment la livraison de leur nouveau bébé.

Le constructeur allemand a en effet rencontré de nombreuses difficultés pour loger le moteur d'une Formule 1 à l'arrière de l'hypercar, sans parler des lois plus strictes en matière d'émissions de CO 2 .

On vient à se demander si Mercedes-AMG ne regrette pas s'être lancé dans un tel projet, et lorsque les journalistes anglais d'Autocar ont posé la question à Ola Källenius, le PDG de Mercedes-Benz, voici ce qu'il a déclaré sur le ton de la plaisanterie :

"L'équipe d'AMG et la branche Formule 1 de High Performance Powertrain sont venues nous voir il y a environ quatre ans et nous ont dit 'nous avons une idée géniale, mettons un moteur de Formule 1 dans une voiture de route'. Je vais devoir retourner vérifier le compte-rendu de la réunion, mais je suis sûr que nous étions ivres quand nous avons dit oui"

Le constructeur allemand n'est pas du genre à baisser les bras. Le développement de la Mercedes-AMG One est déjà bien avancé, d'ailleurs, le fabricant a déclaré que de nouvelles informations allaient être publiées dans quelques semaines. Il pourrait s'agir de la présentation du modèle final, ou même de la fiche technique qui n'a à ce jour pas été révélée en totalité. Dans tous les cas, cette fois est la bonne, la One devrait entrer en production cette année ! Enfin, si tout va bien...



La Mercedes-AMG One sera le modèle le plus puissant qu'un client puisse s'offrir chez le constructeur d'Affalterbach. Ce ne sera en revanche pas la plus exclusive, dernièrement, Mercedes-Benz a révélé son nouveau plan "Economics of Desire" qui prévoit entre autres le lancement d'une nouvelle série de véhicules ultra-exlusifs destinés à une poignée de clients. La Mercedes-AMG SL Speedster pourrait être la première de la liste.