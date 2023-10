L'hypercar Mercedes-AMG One est un chef-d'œuvre d'ingénierie automobile. Avec une puissance combinée de 1 063 chevaux, un moteur à essence turbocompressé et quatre moteurs électriques, cette supercar représente l'apogée du potentiel de la firme d'Affalterbach. Aujourd'hui, dans le cadre d'une nouvelle collaboration entre Mercedes-AMG et CaDA, une réplique fidèle à l'échelle 1:8 de cette incroyable voiture a pris vie, composée d'un nombre stupéfiant de 3 295 blocs de construction imbriqués les uns dans les autres.

Une copie fidèle

Conçue par le talentueux BrunoJJ1, un designer qui construit des Lego et d'autres voitures en blocs, cette réplique reprend chaque ligne distinctive et caractéristiques du modèle original. De l'aileron longitudinal emblématique à l'aile arrière rétractable, en passant par les roues à 10 rayons et les pneus à motif Michelin, chaque détail a été méticuleusement recréé.

Galerie: Modèle réduit Mercedes-AMG One à l'échelle 1:8

16 Photos

Mais la beauté de ce modèle ne s'arrête pas là. Mesurant 57 cm de long, 24 cm de large et 16 cm de haut, il impressionne par son niveau de détail élevé, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce qui le distingue, c'est son impressionnante fonctionnalité. Il est entièrement motorisé et dispose d'une suspension indépendante à l'avant et à l'arrière, d'amortisseurs et d'un éclairage LED fonctionnel. Le moteur du modèle est une réplique du six cylindres d'origine, et le système de récupération de l'énergie cinétique (KERS) est ingénieusement simulé à l'aide de moteurs de recul.

Le groupe motopropulseur de pointe du modèle 1:8 reflète celui de l'AMG One de taille réelle, grâce à deux moteurs L qui peuvent être commandés séparément à l'aide de la télécommande fournie. Le modèle dispose même d'une transmission à deux vitesses, une caractéristique rare et remarquable dans le monde des jeux de construction à emboîtement. La télécommande permet de faire avancer et reculer le modèle, de le faire tourner à droite et à gauche, et même de contrôler la vitesse et l'éclairage. Les portes s'ouvrent d'une simple pression sur un bouton.

Le monde des modèles à l'échelle 1:8 comprend certaines des voitures les plus réalistes sur le marché du jouet aujourd'hui. Récemment, nous avons partagé avec vous un modèle de RC DeLorean BTTF, dont nous avons parlé en août dernier.