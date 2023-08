Avec Retour Vers Le Futur, le public a découvert une DeLorean DMC-12 capable de voyager dans le temps après avoir atteint la vitesse de 88 miles à l'heure. Récemment, le YouTuber Jeremyspoint a créé une version radiocommandée à l'échelle 1/8 de la voiture.

Elle se base sur un kit Eaglemoss comprenant un intérieur et extérieur détaillés de la machine à voyager dans le temps, notamment le réacteur, les câbles, les circuits temporels et même le condensateur de flux.

Toutes les lumières s'allument, y compris l'équipement de voyage dans le temps. Les roues avant tournent et les portes papillon ainsi que le coffre s'ouvrent. Avec ses 53 cm de long, ce modèle réduit de la DeLorean originale est d'une précision impressionnante.

À l'origine, Eaglemoss proposait le kit DeLorean dans le cadre d'un programme d'abonnement mensuel dont le coût total s'élevait à plus de 1 271 dollars. La conversion en voiture radio-commandée n'a pas été une mince affaire, surtout en conservant tous les détails du modèle. Outre l'assemblage des pièces, une affaire déjà complexe, des modifications ont été nécessaires pour commander à distance le véhicule.

Galerie: Miniature de la DeLorean de Retour Vers Le Futur

12 Photos

Le résultat est impressionnant. En plus de construire la DeLorean à l'échelle 1/8 la plus réaliste que nous ayons jamais vue, Jeremyspoint a créé une vidéo reconstituant la scène du parking du centre commercial, avec lumières, sons et effets visuels. Il a également filmé une vidéo montrant sa conversion du kit Eaglemoss.

Bien que le dernier film de la saga Retour Vers Le Futur ait été dévoilé il y a 33 ans, la franchise reste extrêmement populaire. Outre la miniature Eaglemoss, il existe un kit Lego, une comédie musicale basée sur le premier film et une montre en édition limitée fabriquée à partir de la DMC-12 personnelle de John Delorean.

Quant à la DeLorean Motor Company, la construction de nouveaux véhicules électriques est prévue, dont le coupé à quatre places Alpha5. La société a également présenté trois autres concepts l'année dernière, dont une voiture de sport Alpha2 et un SUV Alpha4.