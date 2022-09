DeLorean est officiellement de retour après une longue période d'absence. Le premier modèle qui arrivera sur nos routes sera l'Alpha5, un modèle 100 % électrique évidemment et qui devrait avoir le droit à une autonomie d'environ 500 km avec une seule charge.

Si l'avenir de DeLorean s'annonce, comme beaucoup d'autres, 100 % électrique, un modèle thermique pourrait aussi voir le jour et faire écho à la DMC-12 et son fameux V6 PRV (Peugeot-Renault-Volvo). L'Alpha2, un concept-car présenté au public à Pebble Beach, pourrait être ce modèle.

Un meilleur accueil qu'espéré ?

Ce coupé aux lignes râblées et à la carrosserie galbée était présenté comme doté d'un moteur V8, mais aux caractéristiques techniques inconnues. Après sa présentation, DeLorean a reçu plusieurs demandes pour l'Alpha2 de la part de clients intéressés à l'idée d'avoir dans leur garage ce modèle. Et il semblerait que ces demandes ne resteront pas sans lendemain.

En effet, le patron de DMC, Joost de Vries, a déclaré au magazine Top Gear qu'une petite série de cette voiture pourrait être envisagée : "Nous avons reçu tellement de demandes pour la fabrication de l'Alpha2, que nous allons probablement faire une toute petite série."

"L'Alpha2 est née d'un projet DeLorean appelé DMC-24 qui n'a jamais été produit. C'est une barchetta, un coupé décapotable, avec un moteur V8, et c'était l'évolution logique de la DMC-12", poursuit le dirigeant. Joost de Vries explique qu'une demande a été transmise à Italdesign afin de dessiner une voiture de sport qui incarnerait les années 1990, mais avec une touche de modernité pour rester dans l'air du temps.

Bientôt une gamme complète pour DeLorean

N'oublions pas que DMC a également révélé les Alpha3 et Alpha4, deux concept-cars qui devraient donner naissance à deux voitures de série. Le premier a été imaginé comme une grande berline électrique du milieu des années 2000, tandis que le second est un SUV plus contemporain doté d'un groupe motopropulseur à hydrogène.

Quant à l'Alpha5, ce coupé quatre places doté d'énormes portes papillon et d'un Cx de 0,23, sera commercialisé en 2024. Seules 88 voitures seront fabriquées, comme un clin d'œil à la DMC-12 qui atteignait 88 miles (environ 141 km/h) pour retourner dans le futur. Également dessiné par Italdesign, ce modèle sera doté de quatre roues motrices, d'une batterie de 100 kWh, le 0 à 100 km/h sera abattu en 2,99 secondes, les 88 miles atteints en 4,35 secondes et la vitesse maximale sera de 250 km/h.