Lego a récemment publié une photo de la DeLorean DMC-12, star de la trilogie "Retour vers le futur", transformée en un modèle fait de briques colorées, même si elle sont principalement grises en l'occurrence pour la DeLorean.

Il s'agit d'un nouveau modèle de la série "Creator Expert", celle dédiée à ceux qui ont déjà assemblé beaucoup (mais vraiment beaucoup) de petites briques Lego, qui prend vie grâce à l'assemblage de 1 872 pièces. Il est même possible de faire plusieurs versions de la DeLorean.

La nouvelle DeLorean signée Lego peut être transformée pour en faire la reproduction à l'identique du modèle du premier film, avec cette longue tige à l'arrière pour "capturer" les éclairs, ou bien celle du deuxième volet, qui n'a pas besoin de routes pour circuler, ou encore la DMC-12 du troisième opus, modifiée pour rouler sur les voies ferrées.

C'est donc trois voitures en une que nous avons là, avec une longueur de 35 cm, une largeur de 19 cm et une hauteur de 12 cm. À titre de comparaison, l'un des derniers Lego sur le thème des voitures de cinéma, la Batmobile du récent "The Batman", mesure 45 cm de long et se compose de 1 360 briques de couleur.

Mis à part la possibilité de la transformer, la DeLorean possède de nombreux éléments directement tirés de son homologue de "Retour vers le futur", du condensateur de flux aux portes papillon, en passant par les mini-figurines de Marty et Doc.

La voiture sera disponible à partir du 1er avril prochain pour la modique somme de 169,99 euros.