La DeLorean DMC-12 est l'un des échecs automobiles les plus cuisants, mais elle jouit d'une renommée internationale grâce au film Retour vers le futur. Il s'agit du seul et unique modèle produit par DeLorean Motor Company - DMC - dans les années 80, et depuis, des rumeurs évoquent le retour de la DeLo, sans que le constructeur américain ne présente quoi que ce soit.

Il aura fallu attendre 2021 "pour qu'une nouvelle DeLorean" voie le jour, mais attention, ce n'est pas ce que vous croyez. Ce "nouveau modèle" n'a aucun rapport avec la DMC-12, puisqu'il n'a que trois roues... Vous l'aurez reconnu, il s'agit en réalité d'une Reliant Rialto, la successeure à la Reliant Robin ; un modèle largement moqué.

Cette DMC 21 comme l'appelle son créateur, on la doit à Ty DeLorean. Cette homme prétend être le fils de John Zachary DeLorean, le fondateur de la marque DeLorean Motor Company. Dans une interview accordée à Cornwall Live, il dit que son "père" avait prévu de commercialiser une DeLorean à trois roues, qu'elle aurait certainement eu du succès et qu'il est légitime pour mettre à exécution les plans de son paternel.

"Nous pensons que si cette voiture avait été lancée comme prévu en 1981, elle aurait potentiellement sauvé DeLorean, elle devait donc être construite. Nous pensons que DeLorean aurait vendu des millions à l'époque et qu'il en vendra encore des millions aujourd'hui", affirme Ty DeLorean.

Mais voilà, il n'y a aucune preuve que Ty DeLorean soit le fils de John Zachary DeLorean. De plus, la marque DMC a depuis été vendue à Stephen Wynne en 1995, elle est aujourd'hui basée à Houston, dans le Texas (USA). Stephen ne voit pas Ty DeLorean du bon œil et a entamé une procédure judiciaire pour que "le fils caché" de John Zachary DeLorean cesse d'utiliser sa marque.

"Lorsque John DeLorean était en Irlande du Nord, ma mère l'a brièvement rencontré et c'est là que j'ai été conçu. La décision de ma mère était que personne n'avait besoin de savoir qui j'étais. C'est mon choix de faire ce que je veux avec mon nom - c'est mon nom légal, le nom sur mon passeport - donc le procès sera DMC contre DeLorean au tribunal, ce qui est intéressant." poursuit-il.

En attendant que la justice fasse son travail, Ty DeLorean a présenté sa création au British Motor Show. Il explique dans son interview que sa création a tellement convaincu le public qu'il reviendra l'an prochain et qu'il exposera même un bain à remous siglé DMC... Il a déjà construit cinq prototypes de la DMC 21 et précise qu'il accepte les précommandes.

Il souhaite vendre son tricycle à 20 000 £ (soit 23 500 €), mais à ce prix, les clients n'iront pas bien loin puisque son modèle est motorisé par un petit moteur trois cylindres de 850 cm3. Ty DeLorean explique que la DMC 21 peut rouler à une vitesse maximale de 161 km/h... Seuls les plus courageux tenteront d'atteindre cette vitesse (même pour voyager dans le temps) avec un véhicule à trois roues qui n'a pas très bonne réputation et qui peut se retourner même à basse vitesse.