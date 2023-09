L'une des principales caractéristiques de l'authentique DeLorean est que sa carrosserie en acier inoxydable ne rouille pas. Attention, cela ne veut pas dire que le temps n'a pas eu raison de la voiture.

Comme tout véhicule laissé à l'abandon, que ce soit à l'extérieur ou dans une grange, une DeLorean nécessite des travaux de restauration. Mais contrairement à d'autres modèles, la mythique machine à remonter dans le temps présente une série de défis uniques.

Dans cette vidéo de la chaîne YouTube LegitStreetCars, une DeLorean de 1981 fait l'objet d'une restauration complète de son extérieur. Après avoir été immobilisée pendant 32 ans, elle a été achetée par Alex, le propriétaire de la chaîne YouTube.

Au fur et à mesure de la restauration, la voiture est revenu à la vie petit à petit. Après un premier lavage, qui a redonné un peu d'éclat à l'acier inoxydable, elle n'avait pas l'air trop mal en point. Mais il y avait beaucoup de choses sous la surface qui nécessitaient une attention particulière.

Beaucoup de pièces à remplacer

Lors de la première étape, l'acier inoxydable a été remis à neuf notamment en redressant un pli dans l'un des panneaux de la carrosserie. Plusieurs bosses ont également été réparées. Cet alliage métallique est remarquablement élastique et très résistant à la corrosion. Il conserve son éclat même si le véhicule reste à l'extérieur pendant des années. Ensuite, la surface en acier inoxydable a été décapée et grainée pour lui redonner un aspect neuf.

Les autres travaux de restauration et de remontage ont pris le plus clair du temps. Les pare-chocs avant et arrière ont été démontés et remis en état. Les roues d'origine de 14 pouces ont été nettoyées et recouvertes d'un revêtement en poudre. Des pièces telles que les baquets de phares et la grille inférieure du radiateur ont été poncées et repeintes. La quincaillerie et les garnitures d'origine ont été recherchées et préparées pour le remontage.

Selon Alex, il s'est avéré plus facile de remettre à neuf et de repeindre les pièces que de les réassembler. Le youtubeur comptant près d'un million d'abonnés a rencontré pas mal de problèmes lors du démontage de la voiture, notamment en raison de fixations cassées, de boulons manquants, de câbles effilochés ou encore de garnitures abîmées.

De plus, les DeLorean ne sont pas réputées pour leur qualité d'ajustement et de finition. Il faudra plusieurs tentatives à Alex pour aligner les pare-chocs avant et arrière avec un minimum d'espace.

120 heures de travail

Dans un second temps, il s'agit de découper et de remplacer les pièces cassées ou manquantes et d'appliquer de nouvelles décalcomanies. Les câbles effilochés et les douilles d'éclairage endommagées sont remplacés. Tout est aligné et réassemblé avant qu'Alex n'applique une couche de céramique sur l'acier inoxydable.

Le résultat final est une transformation spectaculaire. Même si elle ne roule pas, la voiture de sport en acier inoxydable a l'air flambant neuve. Au total, Alex a passé environ 120 heures à nettoyer, retoucher et réinstaller les pièces de la DeLorean. C'est un effort considérable, mais qui donne l'impression que la voiture a remonté le temps.