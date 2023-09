Porsche a dévoilé le nouveau Cayenne en avril dernier et se prépare déjà à une autre grande présentation prévue avant la fin de l'année. En effet, la Panamera de troisième génération sera présentée le 24 novembre 2023 lors du festival Icons of Porsche, où les visiteurs pourront l'admirer les 25 et 26 novembre prochains.

Avant sa première mondiale, la Panamera 2024 a subi des essais complets. Elle a en effet été testée aux États-Unis, en Scandinavie, en Afrique du Sud, en Asie et en Espagne. La "voiture de sport à quatre portes" sera proposée avec pas moins de quatre groupes motopropulseurs hybrides rechargeables.

Porsche Panamera 2024 : Premier essai

15 Photos

Selon Thomas Friemuth, responsable de la ligne de produits Panamera, le modèle sortant disposait déjà de trois PHEV, tandis que son remplaçant en ajoutera un quatrième sous la forme d'une version haute performance. Lors des tests effectués jusqu'à présent, Porsche a fait le calcul et a conclu que les prototypes pouvaient rouler jusqu'à 70 % de plus en mode électrique que le modèle précédent.

Tous les modèles E-Hybrid seront équipés d'un moteur électrique plus puissant, entièrement intégré dans le boîtier d'une nouvelle boîte de vitesses automatique à double embrayage et à huit rapports (PDK). Le moteur électrique tire son énergie d'une batterie de 25,9 kWh qui peut être rechargée à l'aide d'un chargeur embarqué de 11 kW. Quant aux moteurs à combustion, ils ont déjà été conçus pour répondre à la norme Euro 7 qui entrera en vigueur en 2025.

La nouvelle Panamera, une sportive qui n'oublie pas le confort

En ce qui concerne les suspensions pneumatiques disponibles, la Panamera de base sera équipée de nouveaux amortisseurs à deux valves avec compression et détente indépendantes. Moyennant un supplément de prix, le contrôle actif de l'amortissement, disponible en option, offrira un châssis plus sophistiqué pour un confort et une dynamique de conduite améliorés.

En début d'année, Porsche nous a invités à tester la nouvelle super berline (techniquement, il s'agit d'un liftback) en Espagne. C'est là que nous avons eu l'occasion d'essayer une Panamera 4 d'entrée de gamme équipée d'un V6 biturbo de 3,0 litres et une Turbo E-Hybrid équipée d'un V8 biturbo de 4,0 litres. Nous avons appris que les modèles E-Hybrid seront équipés d'un moteur électrique de 140 kW (au lieu de 100 kW) et de la batterie de 25,9 kWh (au lieu de 17,9 kWh) mentionnée plus haut. Le poids n'a pas été mentionné, mais la batterie plus volumineuse a ajouté environ 23 kg, tandis que la nouvelle suspension fantaisiste en a rajouté 11.

Après sa présentation officielle aux Émirats arabes unis fin novembre, la Panamera nouvelle génération devrait être commercialisée en 2024.