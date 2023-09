Combien d'entre vous aimeraient avoir un voisin comme celui de cette histoire ? Nous avons ici affaire à un collectionneur un peu particulier, car tous les véhicules qu'il possède sont quasiment à l'abandon, garés dans un pré au gré des intempéries.

Le tout a été documenté sur la chaîne TikTok Carsmelb. Et ce qu'ils ont trouvé est vraiment incroyable.

Une collection (presque) millionnaire

La star du pré est sans conteste la Porsche 356 Speedster, dont les spécimens sont conservés dans des collections du monde entier et qui, s'ils sont parfaitement conservés, atteignent des prix de plus de 300 000 euros. À côté de cela, il y a des Porsche 911 Turbo et une (apparemment) Carrera 3.0.

D'autres voitures sont également intéressantes, comme une Mercedes 280 SE, une série de Range Rover (première série) et une BMW 323i (E21). Certes, il ne s'agit pas de l'une des trouvailles les plus précieuses de l'histoire, mais il est certain que, remises à neuf, ces chères vieilles voitures rapporteraient pas mal d'argent.

Moins nobles en revanche se trouvent l'Audi A4 et la Citroën XM, elles aussi garées sur la pelouse en attendant que quelqu'un s'occupe d'elles, les remettant en état avec (beaucoup) d'huile de coude et une visite minutieuse chez le mécanicien. Malheureusement, il semble que ce ne soit pas leur destin.

Selon la vidéo TikTok, leur propriétaire n'a pas l'intention de se débarrasser d'une seule de ses voitures. Bien sûr, le plaisir de se réveiller le matin et d'admirer sa Porsche 356 Speedster n'a pas de prix. Pour citer un certain OSS 117 "À l'occasion je vous mettrai un petit coup de polish".