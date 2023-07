Saab a fait ses adieux à la scène automobile en 2011. Si de nombreux concessionnaires de la marque se sont tournés vers la vente d'autres voitures dans le monde, ce n'était pas le cas en France. À en juger par la vidéo ci-dessus, ce magasin a été soudainement fermé, car les opérateurs ont laissé environ 20 voitures dans divers états de réparation.

Le concessionnaire Saab illustré ici a ouvert ses portes en 1972 et exploitait également un magasin Husqvarna dans le même bâtiment. Les magasins étaient principalement tenus par deux frères mais l’entreprise aurait rencontré des problèmes lorsque l'un d’eux est tombé malade.

Malheureusement, les créateurs de la vidéo ne sont pas les premiers à explorer le lieu. Des personnes moins scrupuleuses ont brisé des vitres et volé des pièces de véhicules. Il n’empêche, on retrouve deux 9-3 et une 9-5 dans la salle d'exposition principale. Mis à part les pièces manquantes et les vitres brisées, ces voitures semblent pouvoir être restaurées.

Galerie: L'histoire de Saab en photo

13 Photos

Une mine d’or de l’automobile ancienne

Il y a des déchets partout dans les différents bureaux et il semble que des visiteurs moins prévenants aient tout déchiré en recherchant des objets de valeur. Les brochures et dessins du marchand sont toujours présents, mais mal blanchis par le soleil. Les échantillons de couleurs disponibles et les offres de rembourrage sont même accrochés sur un mur.

D’autres surprises nous attendent dans l'atelier. On y trouve non seulement des Saabs, mais aussi des modèles de Citroën, Peugeot et Renault.

Galerie: Saab 900 Turbo Cabriolet

8 Photos

Une poignée de voitures dans l'atelier n'ont apparemment pas été endommagées par des pillards. Elles sont certes très poussiéreuses, mais après un lavage en profondeur et quelques fluides frais, elles pourraient probablement être remis en état de marche.

Il existe également diverses pièces détachées dans l'atelier, dont au moins un bloc moteur. Un spécialiste Saab pourrait considérer cela comme un trésor entre les voitures et les composants, assez nombreuses pour permettre à d’autres Saabs encore en circulation de perdurer sur les routes.