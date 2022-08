Si vous admirez la Saab 900 Cabriolet et que vous rêvez de vous l'offrir un jour, vous ne trouverez pas un exemplaire aussi bien entretenu que celui-ci. Malheureusement pour vous, il vient d'être vendu aux enchères, mais il fallait avoir les finances solides pour se l'offrir, puisqu'il a été adjugé à 145 000 $, soit 144 400 € au taux de change actuel.

Pourquoi un prix aussi élevé ? La raison est toute simple, son premier et unique propriétaire ne l'a pas beaucoup utilisée. Il n'a parcouru que 394 km avant de la ranger soigneusement pendant plus de 30 ans et de la revendre en juin 2021 à un concessionnaire.

Avant d'être revendue, cette Saab 900 Cabriolet a bénéficié de quelques travaux comme l'explique l'annonce du site Bring a Trailer : "Les travaux en 2022 comprenaient le retrait et le nettoyage du réservoir de carburant, le rinçage des liquides et le remplacement de la pompe à carburant, du thermostat, du joint de culasse et des boulons".

Cette voiture est motorisée par un quatre cylindres en ligne turbocompressé (16 soupapes B202) de 2,0 litres associé à une boîte manuelle à cinq rapports. Sa puissance est estimée à 160 ch. Elle est dotée d'une capote noire rétractable à commande électrique, de jantes en alliage de 15" et de pneus Pirelli P6 qui doivent être changés en raison de leur âge.

L'intérieur est tapissé de cuir beige, cette Saab dispose même de la climatisation, des sièges avant chauffants, du régulateur de vitesse et des vitres électriques !

En Europe, les prix des Saab 900 Turbo Cabriolet varient énormément en fonction de l'état du véhicule et de son kilométrage. Après quelques recherches, on tombe sur un exemplaire similaire à celui présenté dans cet article avec 43 000 km et un prix de vente de 25 000 €. Un autre avec 155 000 km au compteur est proposé au prix de 14 000 €.