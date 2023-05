L'histoire de l'automobile est faite de crises économiques et certains constructeurs n'ont pas su surmonter leurs difficultés financières. Dans cet article, nous allons nous pencher sur dix d'entre elles, toutes célèbres et qui avaient même des modèles importants.

Austin (1905-1994)

La marque britannique était célèbres pour ses modèles distinctifs et élégants. Son Histoire a basculé une première fois en 1952, lorsqu'elle a fusionné avec Morris pour former BMC (British Motor Corporation). Différentes fusions ont ensuite mené au groupe Rover, dont Austin faisait partie.

Rover a décidé d'abandonner la marque Austin en 1988. Repris par BMW, le groupe a redonné vie à la MINI, modèle autrefois commercialisé par plusieurs marques dont Austin, mais cette dernière reste abandonnée.

Daewoo (1978-1999)

Fabriquant de voitures pratiques et économiques, Daewoo a fait faillite en 1999 suite à la grave crise financière en Corée du Sud en 1997. General Motors en a profité pour reprendre le constructeur, et intégrer certains de ses modèles dans gamme de Chevrolet, comme la Lacetti, la Matiz et la Kalos.

La marque Daewoo a été utilisée jusqu'au milieu des années 2000 en Europe, jusqu'en 2011 en Asie et jusqu'au milieu des années 2010 dans certains pays de l'Est.

Galloper (1991-2003)

L'histoire de Galloper est très particulière, puisqu'elle appartenait au groupe Hyundai mais commercialisait des modèles basés sur le premier Mitsubishi Montero, qui avait pourtant déjà disparu du catalogue de la marque japonaise.

Ses principaux arguments de vente étaient la robustesse de ses modèles et ses prix bas.

Hummer (1992-2010)

La guerre du Golfe, au début des années 1990, a fait connaître le Humvee, dont les déclinaisons de série sont devenus populaires. Cet essor des ventes a coïncidé avec un boom économique, mais General Motors, propriétaire de la marque, n'a pas été en mesure de maintenir cet élan.

Les Hummer sont tombés en désuétude et le climat économique a eu raison de la marque à la fin des années 2000. GMC a depuis ramené Hummer à la vie mais sous une autre forme, un pick-up électrique de 1 000 ch.

Infiniti (1988-2020)

La marque premium de Nissan n'a pas totalement disparu, même elle a quitté le marché européen en 2020, alors que ses ventes n'étaient plus que de 1 000 véhicules par mois.

Infiniti a mis en place un plan pour garantir le suivi des véhicules sur le marché.

Lancia (1906-2017)

Après Infiniti, un autre cas de disparition qui n'est pas totale puisque la Lancia Ypsilon reste commercialisée en Italie, mais uniquement dans ce pays depuis 2017.

Stellantis a prévu de relancer Lancia en Europe l'an prochain, avec le lancement de la nouvelle Ypsilon. Lancia sera une marque premium avec des modèles 100% électriques. Une nouvelle Delta et un nouveau modèle, qui pourrait être nommé Aurelia, sont prévus.

Pontiac (1926-2010)

Comme Hummer, une autre marque de General Motors a fait les frais de la crise économique de 2008 : Pontiac, spécialisée dans les voitures de sport abordables.

Son modèle le plus connu était sans aucun doute la Trans Am Firebird. Et si vous pensez ne pas la connaître, peut-être que l'évocation de KITT et Michael Knight vous mettra sur la piste...

Rover (1896-2005)

Rover a connu un destin similaire à celui d'Austin. Après être passée entre les mains de BMW, la marque a encore connu des difficultés et a fini par disparaître, malgré un dernier changement de propriétaire. Le 3500, voiture européenne de l'année en 1977, était l'un de ses modèles les plus en vue.

Aujourd'hui, Land Rover et la marque sœur Range Rover, détenues par Tata, sont toujours sur la marché.

Saab (1937-2012)

Avec Hummer et Pontiac, le constructeur suédoise est un nouvel exemple de la crise traversée par General Motors. Le groupe américain a vendu la marque au néerlandais Spyker en 2012, avant une nouvelle vente en 2012, au consortium chinois National Electric Vehicle Sweden.

Depuis, l'entreprise asiatique a conclu de nouveaux partenariats et compte lancer une 9-3 électrique en Chine... mais sans le badge Saab.

Talbot (1903-1986)

Marque emblématique de la première moitié du XXe siècle, Talbot a connu des difficultés dans la seconde moitié. Reprise par Simca puis par Peugeot en 1978, la marque a connu un certain Succès avec l'Horizon, mais sa remplaçante, qui devait être nommée Arizona, est finalement devenue la Peugeot 309 en 1985.

La marque a disparu deux ans plus tard en France, et a continué à exister jusqu'en 1995 en Grande-Bretagne.