Renault a beau être un constructeur tricolore, certaines de ses voitures n'ont jamais été commercialisés en France. La marque a décliné plusieurs de ses modèles pour s'adapter aux besoins de certains pays, ou puisé dans ses marques partenaires pour proposer des voitures sous son nom dans différentes régions du monde.

Tour d'horizon de ces modèles les plus marquants, des années 1970 à nos jours :

Renault 7 (Espagne)

La France a connu la Renault 6 et la Renault 8 mais pas la Renault 7, ou plutôt Siete puisqu'elle n'a été vendue qu'en Espagne. Il s'agissait en fait d'une déclinaison de la Renault 5 en version tricorps.

Renault LeCar (États-Unis)

Renault a plusieurs fois tenté de s'attaquer au marché américain, aux habitudes très différentes de l'Europe. C'est pourtant en déclinant sa citadine star, la Renault 5, que le Losange a tenté l'aventure dans les années 1970. Rebaptisée Renault LeCar et fabriquée par le constructeur américain AMC, elle n'a jamais vraiment convaincu et rapidement souffert de soucis de corrosion...

Renault Alliance Cabriolet (États-Unis)

L'Alliance Renault-Nissan est bien connue, mais le Renault Alliance beaucoup moins ! Au début des années 1980, la marque a profité de sa prise de contrôle d'AMC pour commercialiser la Renault 9 aux États-Unis, avec plusieurs éléments redessinés pour plaire aux clients américains et un nouveau nom, l'Alliance. Le modèle s'est décliné en coupé et même en cabriolet.

Renault Encore (États-Unis)

La Renault 11 a eu droit à une adaptation américaine similaire dans les années 1980, sous l'appellation Renault Encore. Plus haut de gamme que l'Alliance, ce modèle a par la suite été renommé Alliance Hatchback et a été vendu jusqu'en 1987.

Renault Symbol/Thalia (nombreux marchés)

La Renault 7 n'a pas été la seule déclinaison tricorps chez Renault. La Renault Clio a connu sa version avec coffre, jamais vendue en France métropolitaine et destinée aux marchés restés adeptes de ces carrosseries, tels que le Mexique, l'Amérique du Sud, l'Europe de l'Est, l'Asie et l'Afrique du Nord. La première génération lancée en 1999 a aussi été commercialisée dans les départements d'outre mer sous le nom Clio Symbol.

Sur les autres marchés, elle a été nommée Renault Symbol ou Renault Thalia selon les pays. La deuxième génération, lancée en 2008, a été vendue jusqu'en 2013 et une troisième génération a été lancée cette année-là, cette fois basée sur une Dacia Logan.

Renault Safrane II (Mexique et Moyen-Orient)

En France, la Renault Safrane n'a eu droit qu'à une version et deux phases avant d'être remplacée par la Vel Satis au succès limité. Pour le Mexique et le Moyen-Orient, Renault a donc décidé de commercialiser un nouveau modèle, puisant chez son partenaire Samsung pour adapter sa SM5, elle-même basée sur la Nissan Teana. Nommée Renault Safrane II, cette voiture a été commercialisée jusqu'en 2014.

Renault Taliant (Turquie)

Après la Renault 7 et la Renault Symbol/Thalia, la déclinaison de modèles de la marque en tricorps a a continué avec la Renault Taliant, basée sur la troisième génération de Dacia Logan. Cette version est avant tout dédiée à la Turquie, où elle est également produite.

Renault Kaptur (Russie)

Il ne s'agit pas d'une faute de frappe, le Renault Kaptur, avec un K, a été lancé en 2020 sur le marché russe et basé sur le châssis du Dacia Duster. Le succès a été au rendez-vous pour ce cousin du Captur avec près de 19 000 immatriculations en 2021, avant que le constructeur ne mette fin à toutes ses activités dans le pays en 2022.

Renault Kwid (Inde et Brésil)

Contrairement aux autres modèles, la Renault Kwid est un modèle inédit, une citadine crossover destinée aux marchés indien et brésilien depuis 2015, et qui a connu deux phases. La Renault Kwid a été commercialisée en Europe par la suite sous le nom Dacia Spring, déclinée en Chine en version 100% électrique sous l'appellation City K-ZE, et déclinée en version 7 places pour devenir le Renault Triber en Inde.

Renault Mégane Sedan/Grand Coupé (nombreux marchés)

La Renault Mégane Sedan, notamment commercialisée en Europe de l'Est, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, est une déclinaison tricorps du modèle vendu en France, et qui cartonne sur certains marchés comme la Turquie.

Les modèles Dacia et Nissan rebadgés Renault

Dans plusieurs pays, en général hors d'Europe, Renault commercialise plusieurs modèles de sa marque Dacia sous son propre nom. Vous pouvez ainsi voir des Renault Duster, Lodgy, Logan ou Sandero badgés du Losange... Et même un Renault Kangoo Stepway en Amérique Latine, qui est en fait le Dacia Dokker.

La même méthode a été adoptée pour des modèles Nissan sur le marché indien. La Micra a été vendue sous le nom Renault Pulse la Nissan Sunny sous l'appellation Renault Scala.