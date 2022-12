La Renault Clio est l'une des compactes du segment B qui a connu un grand succès en Europe depuis son lancement. Cette popularité s'explique par son style, ses technologies et ses prix attractifs. L'actuelle version hybride de la Clio est particulièrement populaire, grâce notamment à son prix compétitif par rapport à ses rivales.

Le succès futur de la Clio dépendra également de son restylage, prévu pour la fin 2023. Bien que les changements ne devraient pas être radicalement différents de la version actuelle, la Clio devrait adopter un look plus agressif.

Parmi les modifications les plus visibles, on retrouve un nouveau logo placé au centre de la calandre chromée, des phares à LED modifiés et une nouvelle instrumentation à l'intérieur. La partie inférieure du pare-chocs devrait également recevoir de nouveaux inserts, tandis que le profil de la voiture pourrait être légèrement redessiné. Enfin, il y aura de nouvelles jantes en alliage, de nouvelles couleurs de carrosserie et un intérieur plus moderne.

Il est encore trop tôt pour savoir quels moteurs seront proposés. Cependant, il est probable que la version Full Hybrid E-Tech de 145 ch soit conservée, étant l'une des nouveautés les plus récentes de la gamme Clio. En revanche, l'avenir de la variante diesel 1.5 L reste incertain, Renault pouvant donner la priorité à de nouveaux moteurs essence mild hybrides. Selon certaines rumeurs, la Clio pourrait abandonner son moteur 1.0 L actuel au profit d'un moteur 1.2 L Turbo plus efficace et plus puissant de 90, 110 et 130 ch. Il est également possible que la variante GPL de la Clio soit basée sur ce même moteur.

Il ne faut pas non plus exclure l'arrivée d'une unité hybride rechargeable sur la Clio. Après avoir fait ses débuts sur le Captur, le moteur 1.6 L de 160 ch pourrait également être proposé sur la Clio, offrant une autonomie électrique supérieure à 60 km. Si cette option est proposée, Renault sera le seul constructeur de son segment à proposer une telle technologie sur l'une de ses voitures.