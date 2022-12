La plupart des "petites bombes" populaires de ces 20 dernières années étaient et sont toujours de petites voitures équipées d'un moteur plus gros et plus puissant, souvent simplement repris de modèles de segment supérieur. Mais il y avait une voiture où ce n'était presque jamais le cas : la Renault Clio.

Sous son capot, il y a principalement eu des moteurs quatre cylindres, développés et réglés sur mesure par le département sportif de la marque, mais il y a aussi eu des versions qui, aujourd'hui, pourraient paraître un brin absurdes.

Renault Clio Williams (1993 à 1996)

La dynastie des Clio sportives a débuté en 1993, avec ce qui allait rester encore aujourd'hui comme l'une des "légendes" du constructeur au losange. Elle n'était pas encore siglée Renault Sport, ni même par Alpine comme certains de ses prédécesseurs, mais la Clio Williams a préféré rendre hommage à l'équipe de F1 à laquelle Renault fournissait les moteurs, tout en faisant référence aux monoplaces avec cette livrée bleue et dorée.

Renault Clio Williams (1993) Le moteur de la Renault Clio Williams

Ce modèle, qui se situe au-dessus du 1,8 litre 16V de 137 ch de l'époque, entrera également dans l'histoire comme la première citadine dotée d'un moteur 2,0 litres. La production a officiellement pris fin en 1994, mais pour des marchés comme l'Italie par exemple, elle s'est poursuivie jusqu'en 1996.

Clio Williams 2,0 litres : 147 ch, 215 km/h, 0 à 100 km/h en 7,8 secondes

Renault Clio R.S. (2000 à 2006)

Avec la deuxième génération de Clio, l'équipe sportive, rebaptisée entre-temps Renault Sport, passe à la vitesse supérieure : elle reprend le moteur de la Clio Williams, mais le confie à sa filiale sportive qui le révise en profondeur.

Renault Clio II R.S. (2000)

Cette première version a fait ses débuts en 2000 et disposait d'une puissance de 172 ch pour un couple de 200 Nm. En 2004, quelques années après le restylage de la gamme Clio, la version connue des passionnés sous le nom de "182", du fait de sa puissance de 182 ch, voit le jour. Le couple reste à 200 Nm, mais il est obtenu à un régime légèrement inférieur.

Clio R.S. 2,0 litres : 172 ch, 220 km/h, 0 à 100 km/h en 7,3 secondes

Clio R.S. 2,0 litres : 182 ch, 222 km/h, 0 à 100 km/h en 7,1 secondes

Renault Clio II R.S. (2003) Le moteur de la Renault Clio II R.S. (2004)

Renault Clio V6 (2000 à 2005)

Parallèlement à la Clio R.S., Renault a également développé une deuxième variante sportive de la Clio : celle-ci avait une disposition très différente qui faisait écho à la légendaire R5 Turbo, c'est-à-dire avec un moteur placé à l'arrière. Le bloc est un V6 3,0 litres atmosphérique dérivé du six cylindres développé par Renault et PSA. Celui-ci équipait notamment la Laguna et divers autres modèles chez Peugeot et Citroën.

Pour la Clio V6, il est révisé en profondeur par TWR. Les modifications sont nombreuses, allant de nouveaux pistons à des systèmes de refroidissement et d'admission révisés, faisant passer la puissance des 207 ch d'origine à 230.

Renault Clio II V6 (2000) Renault Clio II V6 (2000)

En 2003 arrive une nouvelle version qui reprend les éléments de restylage observés deux ans plus tôt sur les autres Clio, ainsi qu'une version améliorée du moteur avec des modifications directement amenées par Renault Sport. Il développe une puissance de 255 ch et le même couple de 300 Nm délivré, toutefois, à un régime plus élevé.

Clio V6 3,0 litres : 230 ch, 235 km/h, 0 à 100 km/h en 6,4 secondes

Clio V6 3,0 litres : 255 ch, 245 km/h, 0 à 100 km/h en 5,8 secondes

Renault Clio II V6 (2003) Sous le "capot" de la Renault Clio V6

Renault Clio R.S. (2006 à 2012)

La troisième génération de Clio fait entrer la citadine française dans une nouvelle ère, mais la version R.S. joue la carte de la continuité : elle conserve son quatre cylindres 2,0 litres de 197 ch, mais elle perd en performances à cause de son poids en hausse.

Renault Clio III R.S. (2006)

Cette série offre de nombreuses versions spéciales, dont la R27 F1 Team qui fait écho à l'écurie de Formule 1. Le moteur n'évolue pas jusqu'en 2009, lorsqu'avec le restylage, la puissance passe à 203 ch et la vitesse maximale dépasse à nouveau les 220 km/h.

Clio RS 2,0 litres : 197 ch, 215 km/h, 0 à 100 km/h en 6,9 secondes

Clio RS 2,0 litres : 203 ch, 222 km/h, 0 à 100 km/h en 6,9 secondes

Renault Clio III R.S. (2009) Le moteur de la Renault Clio III R.S. (2009)

La dernière Renault Clio R.S.

La quatrième génération de la Clio est arrivée en 2012 et a adopté un certain nombre de révolutions, dont la suppression de la carrosserie trois portes. La R.S., qui a fait ses débuts en 2013, a donc eu le droit pour la première fois à une variante cinq portes, mais disposait en contrepartie d'une plateforme plus légère pour compenser cette prise de poids.

Cependant, elle a un esprit moins "racing" que ses prédécesseurs, même si elle est équipée pour la première fois d'un moteur turbocompressé et d'une transmission automatique.

Renault Clio IV R.S. 200 (2013) Le moteur de la Renault Clio IV R.S. 200 (2013)

La voiture est animée par un moteur 1,6 litre à injection directe emprunté à Nissan que l'on retrouve également sur des modèles comme le Juke Nismo, avec 200 ch et 240 Nm de couple, associé à une boîte de vitesses à double embrayage EDC. Les performances sur le papier sont bonnes, mais elles sont un peu trop "raffinées" pour de nombreux fans du modèle. La version de 220 ch, présentée en édition spéciale en 2015, avec 20 ch supplémentaires et un châssis Trophy, corrige le tir.

Renault Clio IV R.S. 220 EDC Trophy (2015) Le moteur de la Renault Clio IV R.S. EDC 220 Trophy (2015)

C'est la toute dernière Renault Clio sportive, même si une ultime version sera présentée par le constructeur en 2016. Il s'agit de la Clio R.S. 16, fabriquée pour célébrer les 40 ans du département sportif de la marque et équipée du 2,0 litres turbo de 275 ch de la Megane R.S. Malheureusement, ce modèle ne restera qu'au stade de concept-car.

Clio RS 1,6 litre EDC : 200 ch, 230 km/h, 0 à 100 km/h en 6,7 secondes

Clio RS 1,6 litre EDC 220 Trophy : 220 ch, 235 km/h, 0 à 100 km/h en 6,5 secondes