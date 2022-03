Après le succès de la Clio Williams, la version sportive de la première génération de Clio équipée du quatre cylindres atmosphérique de 1998 cm3 développant 147 chevaux, Renault a lancé en 1998 la première Clio R.S., la variante sportive basée sur la deuxième génération de la citadine française et cette fois "signée" par la division Renault Sport.

Grâce à un prix relativement peu élevé et des performances dynamiques et mécaniques exceptionnelles, ce modèle a conquis le cœur de nombreux passionnés et reste une référence dans le segment des citadines sportives, un résultat qu'il doit en grande partie au moteur F4R, un quatre cylindres de 2,0 litres de cylindrée spécialement modifié et unique à certains égards.

La partie technique

La base appartient à la longue "dynastie" des moteurs Cléon-Fonte et était similaire à ceux déjà utilisés dans des modèles tels que la Laguna et ou encore l'Espace, mais avec beaucoup d'éléments différents, comme par exemple la présence d'un carter en aluminium.

La version développée pour la première Clio R.S. a conservé une base d'origine, mais a été profondément revue et modifié par Mecachrome, une société d'ingénierie partenaire de Renault en sport automobile depuis la fin des années 1970.

D'une cylindrée de 1998 cm3 avec un alésage de 82,7 mm et une course de 93 mm, mesures communes à toutes les variantes, il disposait de 16 soupapes avec double arbre à cames et un système de distribution variable appliqué à l'admission, ainsi qu'un système d'alimentation spécifique, toujours avec injection multipoint, mais plus performant.

Une évolution constante

Introduit en 1998 sous le code F4R 730 et associé à la boîte de vitesses manuelle à cinq rapports JC5-089, le moteur de la Clio R.S. de première série était capable de délivrer une puissance maximale de 170 chevaux. Plus tard, avec le restylage de 2001, la voiture a été à nouveau modifiée en adoptant des sorties d'échappement plus petites d'environ 30% et une boîte à air revue. Cette version portait le nom de F4R 736.

En 2004, un nouveau restylage de la voiture a conduit à l'introduction de la troisième évolution, baptisée F4R 738. La principale différence avec la F4R 736, outre l'augmentation de la puissance à 182 chevaux, était la modification des conduits d'admission et l'introduction d'un nouveau catalyseur.

Avec la sortie de la Clio de troisième génération, Renault Sport a atteint le sommet du développement du F4R, avec 197 chevaux pour la seconde génération de Clio R.S. Lors du restylage qui a eu lieu trois ans plus tard, d'autres améliorations ont permis de porter la puissance à 200 chevaux et finalement à 203 chevaux, dépassant ainsi la barre des 100 ch/litre, ce qui reste une performance remarquable pour un moteur atmosphérique destiné à un usage routier dans une citadine.

Aussi en sport automobile

La quatrième génération de Clio est arrivée en pleine période de downsizing et de course à l'efficacité, c'est pourquoi Renault a décidé, à contrecœur, d'abandonner son glorieux moteur atmosphérique et de le remplacer par le 1,6 litre turbo MR16DDT 200C V conçu par Nissan sous le capot de la Clio R.S. avec une transmission automatique EDC à six rapports. Malgré tout, certaines versions du F4R, avec un carter en aluminium, sont encore utilisées dans plusieurs modèles de la marque comme le Scenic, la Megane ou encore le Trafic.

Ce moteur a aussi été utilisé dans l'univers du sport automobile, comme en championnat de Formule Renault 2.0 par exemple où, depuis 2010, les monoplaces sont équipées de la version Renault F4R 832 2,0 litres de 218 chevaux associée à une boîte de vitesses séquentielle à sept rapports.