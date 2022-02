Dernière voiture de sport produite au Brésil, la Renault Sandero R.S. a fait ses adieux en décembre dernier, lorsqu'elle a été commercialisée en version R.S. Finale limitée à seulement 100 unités. La marque française a annoncé que la dernière Sandero R.S. Finale produite sera conservée dans sa collection au Brésil pour rejoindre 15 autres véhicules importants de son histoire.

La Sandero R.S. Finale porte la plaque 100/100 sur sa console centrale pour prouver qu'elle est la dernière unité produite par Renault, un modèle né comme voiture de collection. De cette façon, la sportive rejoint d'autres modèles de la collection historique de la marque qui sont exposés de manière rotative dans les quatre usines et dans la réception principale du Complexe Ayrton Senna, à São José dos Pinhais, Paraná.

Ces 15 voitures Renault ont toutes leur importance pour la marque au losange, car elles racontent différents moments. En outre, les unités qui font partie de cette collection vont des véhicules produits dans l'usine Renault de São José dos Pinhais aux voitures mondiales, en passant par les concepts et même les véhicules de course - comme la monoplace de Formule 1.

"La Sandero R.S. 2.0 est un modèle emblématique et mérite un espace dans cette collection si représentative de l'histoire de la marque au Brésil et dans le monde. Préserver l'histoire d'un véhicule produit pour des passionnés de la marque est une source de fierté pour nous tous chez Renault", déclare Caique Ferreira, directeur de la communication de Renault Brésil.

La Sandero R.S. Finale a apporté quelques exclusivités par rapport au modèle standard, puisque ses propriétaires recevront une boîte contenant un poster avec un schéma technique de la Sandero RS, ainsi que des articles de la marque R.S. tels qu'une casquette, un porte-clés, une bouteille et un portefeuille. Cette série spéciale est numérotée, cela est visible à travers la plaque métallique présente au niveau de la console centrale.

Depuis son lancement au Brésil en 2015, la Sandero RS a été produite à 4 600 exemplaires. Bien qu'elle soit basée sur une bicorps d'entrée de gamme, Renault a proposé la bicorps avec une révision complète de la suspension et de la direction développée par renault sport, la division sportive de la marque. En outre, la sportive est équipée de pneus Michelin Pilot Sport 4 haute performance.

En plus des retouches visant à optimiser les performances du modèle sur les pistes, ce qui a été prouvé par sa grande présence lors des trackdays au Brésil, la Sandero R.S. avait également des sièges spécifiques et un moteur 2.0 16V flex qui, dans la Sandero RS, délivrait jusqu'à 150 ch lorsqu'il était alimenté à l'éthanol. La boîte de vitesses était manuelle à 6 rapports. En raison des nouvelles règles en matière d'émissions qui sont entrées en vigueur en 2022, le moteur 2.0 L n'est plus fabriqué - entrainant ainsi la fin de la voiture de sport.