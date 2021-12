Si quand on dit Sandero, beaucoup d'entre vous pensent à Dacia, sachez que la compacte est également vendue avec le losange de Renault incrusté dans la calandre dans de nombreux pays. Notamment en Amérique du Sud, où la Renault Sandero, nous vous l'avions présentée à plusieurs reprises, est également déclinée en version Renault Sport !

Mais en raison de l'entrée en vigueur de la réglementation anti-pollution au Brésil, et de la nouvelle politique de Renault d'abandonner la sous-marque Renault Sport (bienvenue à Alpine et E-Tech), nous savions que les jours de la Sandero R.S. étaient comptés. La série RS Finale d'adieu, limitée à 100 unités, vient d'être dévoilée et comporte quelques surprises spéciales.

En vente déjà au Brésil, les extras se rapportant à la Sandero R.S. Finale comprennent une casquette, un porte-clés et un portefeuille RS, ainsi qu'un poster de la voiture de sport façon blueprint (dessin industriel). Le kit Finale comporte également une plaque métallique sur la console centrale qui identifie ces unités comme étant les dernières de leur espèce.

Il est important de noter que cette Sandero est une véritable RS, dans laquelle, en plus des réglages spécifiques du châssis et de la suspension, on retrouve le bloc 2.0 litres de 150 chevaux associé à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports.

La Sandero RS a fait ses débuts en 2015 et était la seule de son genre (Renault Sport) développée hors de France. Idéale pour les journées sur circuit, elle s'est distinguée en offrant de bonnes performances à un prix relativement abordable. En ligne droite, elle affiche un temps de 0 à 100 km/h en 8 secondes et une vitesse de pointe de 202 km/h, mais elle se distingue également par son plaisir de conduire grâce à ses renforts structurels (surtout à l'avant), sa suspension ferme et ses pneus sport à profil bas.

Galerie: Classement Autoblog : comparaison des tours de piste de la Sandero RS, de la Polo GTS et de la Virtus GTS

"L'histoire de la Sandero RS 2.0 touche à sa fin, mais la sportivité et la passion pour la piste restent dans l'ADN de la marque Renault et dans des actions comme, par exemple, la fourniture de moteurs E-Tech à l'Alpine F1 Team, qui fait également partie du Groupe Renault", déclare Bruno Hohmann, vice-président commercial de Renault do Brasil.