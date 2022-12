Depuis un petit moment maintenant, les petites sportives françaises d’époque ont la cote sur le marché de l’occasion. Évidement, on pense à la 205 GTI ou encore la Clio V6. Il y en a une autre qui affole les compteurs, c'est bien sûr la Clio Williams.

Facilement reconnaissable avec sa peinture bleue mythique et ses jantes de couleurs or, régulièrement des Clio Williams qui sortent du lot sont mises en vente. La dernière en date fut une Williams de 1994 avec seulement 15 km au compteur. Elle partira le 26 juin 2022 pour la modique somme de 75 880 € TTC lors d’une vente aux enchères de la maison Aguttes.

La Clio Williams la plus kilométrée au monde ?

Celle dont nous allons aujourd’hui vous parler, c’est tout le contraire. Maintenant que nous savons combien coûte l'une des Clio Williams les moins kilométrées au monde, combien pourrais alors coûter l'une des plus kilométrées ?

L’exemplaire que vous voyez ci-dessous est une Renault Clio Williams phase 1 de 1993. Le détail qui nous a interpellé, c’est que cette auto affiche un kilométrage de 419 743 km, rien que ça. Pourtant, à la regarder de plus près, il semblerait que cette Williams soit plutôt propre et saine pour une voiture qui a plus de 400 000 kilomètres.

Tout est d’origine ?

Dans la vie de l’auto, plusieurs gros travaux ont été réalisés pour que cette Clio ait pu traverser les âges. Dans l’annonce il est spécifié que le moteur a été changé à 21 333 km (soit 400 000 km avec le même moteur), ainsi que la boîte de vitesses en juin 2020.

Côté esthétique, des travaux de peinture ont été réalisés sur la carrosserie. Le capot, les deux ailes arrière ainsi que le bouclier ont été repeints, tout comme l’aile arrière gauche. Il est stipulé aussi que les jantes ont elles aussi été refaites très récemment.

L'estimation pour cette Clio Williams oscille entre 14 et 18 000 euros, à laquelle il faudra ajouter les frais de vente. Sachant que la cote d’une Clio Williams "conventionnelle" est aux alentours des 30 000 euros, c’est un bon moyen de s’en procurer une à un "bon" tarif.