Il y a plus d'un an, Renault officialisait l'arrivée de la Renault 5 sous forme de concept qui a visiblement beaucoup plu au public. En cette rentrée 2022, la Renault 5 n'a toujours pas été présentée, et il faudra se montrer très patient car le constructeur au losange ne compte pas la dévoiler sitôt. La Renault 5 débute à peine ses essais sur route, ce qui nous pousse à croire qu'elle ne sera officialisée que l'an prochain.

Vous avez sous vos yeux la nouvelle Renault 5. Enfin, pas tout à fait, car elle se cache sous la peau de la Renault Clio 5. Nous sommes toutefois convaincus que sous cette carrosserie se cache bien un modèle électrique. On observe la trappe de la prise de recharge à l'avant et l'absence d'échappement à l'arrière. On remarque aussi que ce mulet a des élargisseurs d'ailes, cela prouve qu'il repose sur une plateforme plus petite que celle de la Clio (CMF-B).

À ce stade de son développement, nous n'avons aucune idée de son design final, mais tout porte à croire que le modèle de série sera fidèle au concept. Si la Renault 5 va naître de nouveau, c'est grâce à Luca de Meo, le patron de Renault depuis 2020 :

"Lors de mon deuxième jour chez Renault, je me suis rendu au centre de style et j'ai annulé la moitié des projets. Puis je suis passé dans le couloir et j'ai vu un petit modèle d'une nouvelle R5 orange, conçue comme une renaissance avec un moteur à essence. Lorsque j'ai demandé pourquoi ils ne l'avaient jamais produite, ils m'ont répondu qu'elle ne pouvait pas être produite par principe parce que nous avions déjà la Clio et la Twingo. Eh bien... En six mois, le projet était opérationnel et nous avons fait la une des journaux du monde entier. Soit je n'ai rien compris, soit ces trucs fonctionnent vraiment."

Le concept de la Renault 5 Electric

Comme vous le savez déjà, la Renault 5 n'existera qu'en motorisation électrique. Le constructeur veut d'ailleurs jeter un pavé dans la mare avec un prix d'appel de 20 000 ou 25 000 €. Elle poussera gentiment la Renault Zoe vers la porte de sortie et partagera probablement son architecture avec la future Nissan Micra EV.

La Renault 5 Electric sera produite en France, à Douai, et sera dans quelques années disponible en version Alpine qui développera probablement plus de 200 ch. Affaire à suivre.