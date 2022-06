Pour tout amateur de voitures, il est déchirant de voir des voitures de sport ou des modèles spéciaux totalement abandonnés. Cette Clio V6 que vous pouvez voir dans cet article a été découverte il y a quelques années en Grande-Bretagne, et il est vraiment triste de la voir dans un état aussi désastreux.

D'après les photos, nous savons qu'il s'agit d'une conduite à droite et qu'il s'agit d'une phase 1, commercialisée entre 2001 et 2003. Son moteur V6 3.0 à aspiration naturelle développe 230 ch et, à son apogée, promettait une vitesse de pointe de 235 km/h.

La voiture semble se trouver dans le jardin d'une maison privée et, selon les commentaires sur le forum cliosport.net, elle y est restée pendant pas moins de six ans. La partie arrière du toit et le pilier C sont partiellement endommagés, avec une peinture qui s'écaille. On voit également la mousse qui monte sur les bas de caisse latéraux.

Apparemment, une personne intéressée pour sauver la voiture a appelé la maison. Le propriétaire en a demandé 16 000 £ (18 500 euros au taux de change actuel) et nous n'en savons guère plus sur cette histoire. On ne peut qu'espérer que la voiture retrouve un nouveau propriétaire qui la remette dans son état d'origine.

Petite piqûre de rappel sur la Renault Clio V6, il s'agit d'une voiture très délicate à conduire avec une puissance entièrement transmise à l'arrière. Elle ne dispose que de deux sièges, à l'avant, et d'un coffre de 67 litres seulement. Bah oui, c'est le V6 qui prend toute la place à l'arrière, installé en position centrale. Et qui se charge de chauffer l'habitacle !

Côté accélération, la firme au Losange annonçait un 0 à 100 km/h en 6,4 secondes. Heureusement, la Stage 2 est une voiture mieux conçue et plus performante.

Et vous, auriez-vous été intéressé de payer 18 500 euros pour récupérer et restaurer cette voiture ? Quand on sait le prix que valent désormais les Clio V6, n'est-ce pas là le meilleur moyen d'en avoir une à pas cher ?

Source et photos : Forum cliosport.net